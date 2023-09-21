印度停止對加拿大公民發放簽證　籲在加公民注意安全（更新）

加拿大和印度就一名加拿大錫克族宗教領袖遭暗殺爆發外交危機。繼日前互相驅逐外交人員，印度發出針對加拿大的旅遊警告，要求在當地的公民要注意安全。同時印度亦停止向加拿大公民發放到印度的簽證。

印度外交部的旅遊警告指，由於加拿大的反印活動及仇恨犯罪因政治原因被縱容，在加拿大的印度公民，尤其是在當地留學的人要注意安全，亦應避免前往曾發生或可能發生針對印度外交人員的地區或對反印議題持相反意見的印裔社區。