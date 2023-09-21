印度停止對加拿大公民發放簽證　籲在加公民注意安全（更新）

加拿大和印度就一名加拿大錫克族宗教領袖遭暗殺爆發外交危機。繼日前互相驅逐外交人員，印度發出針對加拿大的旅遊警告，要求在當地的公民要注意安全。同時印度亦停止向加拿大公民發放到印度的簽證。
印度外交部的旅遊警告指，由於加拿大的反印活動及仇恨犯罪因政治原因被縱容，在加拿大的印度公民，尤其是在當地留學的人要注意安全，亦應避免前往曾發生或可能發生針對印度外交人員的地區或對反印議題持相反意見的印裔社區。
白宮：希望印度為調查提供協助
加拿大總理杜魯多日前指，當地錫克教領袖尼賈爾6月在卑詩省被槍殺的案件，印度政府可能涉及其中，引發兩國外交風波。美國白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）指，白宮對加拿大的指控深感關注，希望印度為調查提供協助。
印度的簽證發出機構BLS在周四（21日）宣布，基於營運的原因而拒絕向加拿大公民發出簽證。在有關的聲明表示：「來自印度代表的重要通告，基於營運的原因，將在2023年9月21日，印度的簽證服務會暫停直至另行通知。」英國廣播公司（BBC）向印度外交部查詢，但當局拒絕回應。
根據加拿大2021年的人口普查，當地有約140萬的印度裔人士，佔該國人口的3.7%。而2022年，印度送往加拿大的國際學生也是最多，佔印度海外學生的4成，約有32萬人。