印度光輝戰機杜拜表演時墜毀　機師殉職前嘗試拉起機身

印度空軍一架「光輝戰機」（Tejas Fighter）在杜拜當地時間21日下午參加杜拜航空展，表演特技展示期間墜毀，機師不幸殉職，印度空軍已成立調查委員會釐清詳細內情。
可進行地面與海上作戰
據《印度快報》（India Express）報道，這架光輝戰機是印度自主研製的4代半輕型戰鬥機，用於執行制空、近距離空戰與對地攻擊任務，還可進行地面與海上作戰，同系列還有空軍和海軍版本的單座戰機，以及雙座教練機。
另據印度斯坦航空公司（HAL）官網介紹，最新版本LCA Mk1A是該系列最先進的型號，配備主動相位陣列（AESA）雷達、先進電子戰系統、雷達警告與自我防護干擾裝置、數位地圖、多功能顯示器、整合式詢答機，以及新型無線電高度計等多項升級航電系統，強化戰機在現代戰場上的生存與作戰能力。
未選擇直接彈射求生
本次印度空軍派出光輝戰機參與杜拜航空展，並於當地時間21日進行特技展演，不料當天下午2時10分許，一架光輝戰機在所有觀眾注視下墜落地面，炸出一團火球且濃煙滾滾。若從現場畫面看，機師墜機前一度嘗試拉起機身，未選擇直接彈射求生，沒想到最終仍殉職。
阿聯酋政府表示，救援隊伍在事發後立刻趕往現場處理，杜拜當局也在釐清事件。稍早印度空軍對外發布聲明，證實該名機師已在事故中罹難，印度空軍對此表達哀悼，目前已成立事故調查委員會，將查明詳細事發原因。
