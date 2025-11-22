印度光輝戰機杜拜表演時墜毀　機師殉職前嘗試拉起機身

印度空軍的「光輝戰機」最近參加杜拜航空展，不料其中一架戰機在演示途中墜毀。（圖／美聯社）

印度空軍一架「光輝戰機」（Tejas Fighter）在杜拜當地時間21日下午參加杜拜航空展，表演特技展示期間墜毀，機師不幸殉職，印度空軍已成立調查委員會釐清詳細內情。

可進行地面與海上作戰

據《印度快報》（India Express）報道，這架光輝戰機是印度自主研製的4代半輕型戰鬥機，用於執行制空、近距離空戰與對地攻擊任務，還可進行地面與海上作戰，同系列還有空軍和海軍版本的單座戰機，以及雙座教練機。

另據印度斯坦航空公司（HAL）官網介紹，最新版本LCA Mk1A是該系列最先進的型號，配備主動相位陣列（AESA）雷達、先進電子戰系統、雷達警告與自我防護干擾裝置、數位地圖、多功能顯示器、整合式詢答機，以及新型無線電高度計等多項升級航電系統，強化戰機在現代戰場上的生存與作戰能力。