印度克什米爾武裝份子向遊客開槍　釀26死多人受傷(有片)

印度控制的克什米爾地區發生針對遊客的槍擊事件，最少26人死亡，多人受傷。事發於當地周二(22日)，現場是克什米爾熱門旅遊地點帕哈爾加姆，距離印度與巴基斯坦有主權爭議的地區只有約5公里。

外電引述警方指，至少4名武裝份子向遊客近距離開火，多人中槍，其中26人死亡，另外有數十人受傷，部份人情況嚴重，大部分死者都是印度人。有目擊者說，最初以為有人放炮仗，後來聽到其他人尖叫，馬上逃離現場。亦有目擊者說，不停地走了4公里，全身顫抖。有當地的導遊指，聽到槍響後趕到現場，不少人倒在地上，他用馬匹協助載走部分傷者。印度安全部隊趕到現場協助疏散遊客及傷者。網上影片顯示，事發時現場傳出多次槍聲，有人倒地。