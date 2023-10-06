印度冰川湖潰堤山洪暴發　大水淹沒城鎮已釀19死、100多人失蹤

據當地邦政府稱，4日降下的大雨導致洛納克湖（Lhonak Lake）決堤，引發山洪，沖毀道路和橋樑。根據國家災害管理局4日晚間發布的聲明，一座大型水力發電設施中唐大壩（Chungthang Dam）的一部分遭到沖毀，而飲用水供應和污水處理廠也已「完全受損」。

印度連日大雨導致東北部一處冰川湖潰堤，引發山洪暴發，大水淹沒喜馬拉雅山的錫金邦（Sikkim），造成至少19人死亡、100多人失蹤。

據當地邦政府稱，4日降下的大雨導致洛納克湖（Lhonak Lake）決堤，引發山洪，沖毀道路和橋樑。根據國家災害管理局4日晚間發布的聲明，一座大型水力發電設施中唐大壩（Chungthang Dam）的一部分遭到沖毀，而飲用水供應和污水處理廠也已「完全受損」。

飲用水供應「完全受損」

來自錫金邦北部的影片顯示，泥濘的洪水迅速淹沒河流，被洪水淹沒的房屋積滿了泥土和碎片，可以看到搜索隊使用挖土機挖掘埋在泥土深處的軍車。

據《CNN》報道，有「世界屋脊」之稱的喜馬拉雅地區生態敏感，容易發生山洪和土石流，洪水在錫金並不罕見。且隨人為造成的氣候危機加速，極端天氣正變得更加頻繁和嚴重。