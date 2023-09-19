印度加拿大互驅逐外交人員　被指與錫克教領袖被殺有關

加拿大公民的鍚克教領袖Hardeep Singh Nijjar在6月被殺，杜魯多周一（18日）在國會上指控，稱事件懷疑與印度政府有關。他指：「在過去的幾個星期，加拿大的情報人員一直在調查有關印度政府的特工，懷疑被涉及在加拿大公民Hardeep Singh Nijjar被殺事件的指控。」杜魯多又指，加拿大政府會採取一切措施，讓涉事的人承擔責任。」加拿大指，他們已經驅逐一位印度的外交人員，加拿大指該印度外交人員，是印度情報機構在加拿大的代表。

印度今日（19日）隨即就加拿大的行動作出反應：「有關的外交官已被要求在5日內離開印度。有關決定是印度政府憂慮加拿大外交官員對我們的內部事務的干預，以及參與反印度活動日益增加有關。」

支持錫克教分離活動

加拿大的警方指，Hardeep Singh Nijjar是加拿大西部的錫克教領袖，他6月在加拿大卑詩省一個錫克教廟外被兩名蒙面槍手射殺。他的死震驚了加拿大約有超過77萬人的錫克教徒。世界錫克教組織指，Hardeep Singh Nijjar支持建立錫克教徒的國家，因此支持錫克教徒較多的卡利斯坦分離運動，並參與和平的遊行，及指控印度違反人權。印度方面以國家安全威脅，將卡利斯坦分離組織列為恐怖組織，而Hardeep Singh Nijjar亦被印度指控為恐怖份子。