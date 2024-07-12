印度北方邦一日內38人死於雷擊　最年幼死者僅5歲

印度北方邦10日遭遇強降雨伴隨頻繁閃電的惡劣天氣，一天之內至少38人遭到雷擊死亡。

另外還有數十人被燒傷

據當地媒體報道，普拉塔普加爾（Pratapgarh）因雷擊死亡人數最多，共有11 人死亡，其次是蘇丹普爾（Sultanpur） 7 人、昌杜利（Chandauli）6 人、邁恩普里（Mainpuri）5 人、普拉亞格拉吉（Prayagraj）4 人、奧萊亞（Auraiya）、迪奧里亞（Deoria）、哈斯拉斯（Hathras）、瓦拉納西（Varanasi）和悉達多納加爾（Siddharthnagar）各1人。另外還有數十人被燒傷。

據悉在10日下午4點至6點期間，印度北方邦遭遇強降雨並伴隨閃電，大多數受害者是在農場工作或釣魚時被閃電擊中的，另外有些人是在大樹下躲雨時慘被雷擊。死者中年紀最小是一名5歲女童，她走向在農田裏的家人時，不幸被雷擊中。