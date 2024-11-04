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國際
2024-11-04 18:41:54

印度北部巴士墜峽谷　最少36死

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印度北阿坎德邦一架巴士墜落峽谷。(網上圖片)

印度北阿坎德邦一架巴士墜落峽谷。(網上圖片)

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印度北部的北阿坎德邦周一（4日）發生嚴重車禍，一架巴士墜入50米深的峽谷，造成最少36人死亡。

當地媒體表示，事發在北阿坎德邦的阿爾莫拉地區。巴士據報載有44人，前往北阿坎德邦的另一地區途中，巴士失事跌落50米的峽谷。據報至少36人死亡。從有關的相片見到，巴士疑在墜落峽谷時翻倒，巴士的車頭嚴重損毀。

印度總理莫迪（Narendra Modi）對遇難者家屬及傷者致以慰問，並表示會對死者家屬提供20萬印度盧比以及傷者5萬印度盧比恩恤金。北阿坎德邦首長亦表示會對死者家庭提供財政援助。當地報道指，交通意外造成的傷亡並不罕見，據報印度每年有16萬人死於車禍，是世界最高，而涉事原因主要是超速以及魯莽駕駛。

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