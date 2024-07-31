印度南部山泥傾瀉增至120人死　逾100人下落不明(有片)

印度南部喀拉拉邦連日受暴雨侵襲，引發多宗山泥傾瀉。央視報道，死亡人數增至120人，逾100人仍然失蹤。據報死者包括兒童。有官員表示，預料死亡人數有可能進一步上升。

喀拉拉邦東北部偏僻山區周二(30日)凌晨發生多次大規模山泥傾瀉，軍方撤夜進行搜救，當局相信仍有不少居民被山泥掩埋或沖走，預料死亡人數有可能進一步上升。不過，由於由於持續下雨，多處道路被沖毀，增加救援難度，令救援行動進展緩慢。軍方正建造一座臨時橋樑，希望盡快打通道路，前往救災。