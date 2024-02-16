印度反對黨稱銀行戶口遭凍結　批做法是破壞民主

印度國會最大反對黨國大黨指控，在距離當地大選僅一個月之際，銀行戶口被當地的入息稅部門所凍結。該黨批評有關行為是「侵害民主」，其後與有關部門商議後，稱獲准「解凍」。
國大黨領袖卡吉（Mallikarjun Kharge）早前批評，入息稅部門凍結他的銀行帳戶，是對民主的侵害。原因是印度的國會大選在即。該黨表示，在稅務部門在進行聆訊後，承諾重開有關戶口。國大黨領袖馬肯（Ajay Maken）周五（16日）早上向傳媒表示，該黨在兩日前被銀行通知有關的支票未能兌現。然後該黨獲通知其銀行戶口被凍結。
被指多年前遲報稅
馬肯表示，該黨銀行戶口的資金，都是透過網上眾籌獲得，而旗下青年黨的戶口同樣被凍結，他指該戶口的收入都是來自會員費用。他指：「我們沒有錢可以動用，包括支付電費以及我們職員的薪金。」他指政府部門是因為有關政黨在2018至19年度的報稅延遲了45天，而當局要求國大黨支付21億印度盧比（約1.97億港元）才恢復他們的帳戶。
國大黨代表就表示，法庭會聽取他們就有關部門行動提出的上訴。而批評者就指控總理莫迪（Narendra Modi）及其印度人民黨利用國家機制針對反對派的行動。不過莫迪及人民黨皆否認。