印度反對黨稱銀行戶口遭凍結　批做法是破壞民主

印度國會最大反對黨國大黨指控，在距離當地大選僅一個月之際，銀行戶口被當地的入息稅部門所凍結。該黨批評有關行為是「侵害民主」，其後與有關部門商議後，稱獲准「解凍」。

國大黨領袖卡吉（Mallikarjun Kharge）早前批評，入息稅部門凍結他的銀行帳戶，是對民主的侵害。原因是印度的國會大選在即。該黨表示，在稅務部門在進行聆訊後，承諾重開有關戶口。國大黨領袖馬肯（Ajay Maken）周五（16日）早上向傳媒表示，該黨在兩日前被銀行通知有關的支票未能兌現。然後該黨獲通知其銀行戶口被凍結。