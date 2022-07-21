印度反對黨領袖被指貪污遭扣查

印度獨立後的首任總理尼赫魯（Jawaharlal Nehru）家族，其後人Sonia Gandhi與其子Rahul Gandhi被指挪用所屬政黨的資金，通過金融操作獲得房產，被印度執法部門調查。

屬印度國會反對黨國大黨領袖的Sonia Gandhi，周四(21日)在前往執法部門辦公室就有關其貪污的指控接受調查時，印度的國會議員發起抗議。反對黨派指控執政的印度人民黨企圖以法律作政治報復，而Sonia Gandhi就否認有關的指控。這是Sonia Gandhi首次接受當局的調查，而人民黨就否認利用司法機構作政治檢控。

對Sonia Gandhi的指控是來自人民黨的政客提出，指甘地家族成員擅取政黨的資金收購印度傳媒機構《國家先驅報》。該報本由印度尼赫魯創辦，其後尼赫魯於印度獨立後辭任主席並出任總理。該傳媒在2008年因為經濟問題而解散，2016年開始以電子版方式重新出版，並作為國大黨的喉舌。

人民黨指控尼赫魯甘地家族以國大黨資金收購該傳媒在多個城市包括在新德里及孟買的房產，價值逾200億盧比（約19.64億港元）。Sonia Gandhi是前印度總理Rajiv Gandhi妻子。尼赫魯甘地家族是印度及世界最大的政治家族，家族包括有3位印度前總理，包括尼赫魯、尼赫魯女兒Indira Gandhi以及Indira Gandhi之子Rajiv Gandhi。尼赫魯甘地家族雖與印度聖雄甘地沒有血緣關係，但兩者關係亦密切。