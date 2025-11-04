印度司機疑醉酒駕駛　失控連撞17車釀14死10重傷

印度拉賈斯坦邦（Rajasthan）齋浦爾市（Jaipur）驚傳嚴重交通意外，一輛貨車失控連續撞擊至少17輛汽車、多輛電單車及行人，造成14人死亡、10人重傷的慘劇。肇事司機疑似酒後駕駛，目前警方正在調查當中。
根據印媒NDTV獨家取得的閉路電視畫面顯示，事發於當地時間11月3日下午，這輛貨車以高速衝入密集的車輛隊列中。目擊者描述，慣車沿著公路高速駛向加油站，一路上撞擊多輛車輛，最終撞上路盡頭停放的一輛拖車才停下。
一名商店老闆描述了事故現場的慘狀：「我們看到人們從損毀的汽車裡一個接一個地抬出屍體。有些人被困在車裡，有些人躺在路上。現場一片混亂，到處都是尖叫聲和鮮血。」
齋浦爾地區行政長官索尼趕到現場後證實：「13人死亡，10人受傷。傷者已被送往SMS醫院創傷中心，其中數人情況危急。」到了晚上，又有一名重傷者在醫院不治，使死亡人數增至14人。
一家五口遇難
這場悲劇造成多個家庭破碎，來自阿格拉的一家五口南吉·巴伊、他的兄弟、兩名婦女和一個孩子，在從卡圖沙姆吉做完祈禱返回途中遇難。他們停放的汽車遭到猛烈撞擊，最終撞上了路邊護欄。
另一個家庭同樣遭遇不幸。一位親戚講述了事發經過：「排燈節假期結束後，我表弟馬亨德拉帶著兩個侄女來到巴士站，準備接她們回錫卡爾。就在這時，車禍發生了。其中一名侄女瓦爾莎目前在創傷中心接受治療，而馬亨德拉和另一名侄女巴努已經不幸身亡。」
拉賈斯坦邦首席部長夏爾馬對這事件表達了深切哀悼，稱這場悲劇「令人心碎，無法接受」。
