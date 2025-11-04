印度司機疑醉酒駕駛　失控連撞17車釀14死10重傷

印度一輛貨車失控衝撞，造成至少14人喪生、10人重傷。（X）

印度拉賈斯坦邦（Rajasthan）齋浦爾市（Jaipur）驚傳嚴重交通意外，一輛貨車失控連續撞擊至少17輛汽車、多輛電單車及行人，造成14人死亡、10人重傷的慘劇。肇事司機疑似酒後駕駛，目前警方正在調查當中。

根據印媒NDTV獨家取得的閉路電視畫面顯示，事發於當地時間11月3日下午，這輛貨車以高速衝入密集的車輛隊列中。目擊者描述，慣車沿著公路高速駛向加油站，一路上撞擊多輛車輛，最終撞上路盡頭停放的一輛拖車才停下。

一名商店老闆描述了事故現場的慘狀：「我們看到人們從損毀的汽車裡一個接一個地抬出屍體。有些人被困在車裡，有些人躺在路上。現場一片混亂，到處都是尖叫聲和鮮血。」