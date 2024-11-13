印度垃圾焚化場疑傾倒有害廢土　紐約時報報告稱百萬人或曝露劇毒之中

印度新德里的一家垃圾焚化發電廠疑似隨意傾倒有毒廢土，或令超過100萬居民恐暴露在含有鎘、鉛和砷的劇毒物質之中。 《紐約時報》發表的一份調查報告稱，位於德里奧克拉的蒂馬爾普爾-奧克拉廢棄物管理廠將工廠內產生的有害灰燼傾倒在新德里東南部巴達爾普爾邊境附近的社區，附近是學校和兒童公園，造成了環境和公共衛生災難。

據悉該工廠是由金達爾集團旗下的子公司與新德里市政公司公私合作經營，為新德里嚴重的垃圾問題提供環保解決方案，他們每天將多達2千噸的垃圾轉化為約23兆瓦的電力，同時解決垃圾管理和能源短缺問題，被譽為「綠色典範」。然而，《紐約時報》的報告表明，該設施未能堅持污染控制，將削減成本置於社區安全之上。 紐約時報收集樣本 鎘含量超標19倍 在為期五年的調查中，《紐約時報》在2019 年至2023 年間從工廠周圍收集了150 個空氣和土壤樣本，對這些樣本進行了分析，結果發現樣本中含有危險物質：鎘含量超標19倍，錳超標11倍，砷超標10倍，鉛超標4倍，鈷超標3倍。長期接觸這些金屬會導致嚴重的健康問題，包括呼吸系統疾病、癌症、神經系統疾病和胎兒併發症。

居民呼吸道疾病皮膚病不斷上升 《紐約時報》的調查結果與政府內部報告一致，根據政府報告，該工廠的環境污染物戴奧辛排放量高達法定上限值10 倍。戴奧辛以其極高的毒性而聞名，是美軍在越南使用的落葉劑「橙劑」的關鍵成分。 當地居民呼吸道疾病、皮膚病例不斷上升，在危險的灰堆場附近玩耍的兒童特別容易出現長期健康併發症。 《紐約時報》在對工廠工人的訪談中發現，工廠為了節省成本，經常忽視基本的安全措施。 專家告訴《紐約時報》，如果沒有嚴格的監督，這些工廠的運作更像是「露天焚燒垃圾」，根本不像是一間控制良好的設施。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

.@nytimes investigates an ambitious yet perilous waste-to-energy initiative in #Delhi that was meant to combat India’s escalating waste crisis and generate much-needed electricity. This article explores how the project, designed to transform mountains of trash into power, has… pic.twitter.com/EeAxTMU9bU — Warrior Moms (@Warriormomsin) November 9, 2024