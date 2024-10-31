印度大亨病逝未婚無子女　留遺產予愛犬和忠僕(有片)

印度商業巨擘「塔塔集團」(Tata Group)的前董事長 Ratan Tata於本月9日離世，終年86歲。Ratan生前未婚，無兒無女，根據他的遺囑，他將價值9,100萬英鎊(約9.2億港元)遺產中的大部分，留給他的愛犬、管家和廚師。

綜合報道， Ratan生前非常喜歡狗，對救助流浪狗盡心盡力，辦公室有不少狗陪伴他上班。Ratan最喜歡的是德國牧羊犬，所養的兩隻都命名為「Tito」，第一隻已經過世，第二隻Tito則在6年前被收養。Tito是Ratan龐大遺產的最大受益者，Ratan長期聘用的廚師Rajan Shaw要負責照顧Tito，Tito亦喜歡這名廚師的撫摸，因此，Rajan可以獲得Ratan部分遺產。另外，為Ratan工作30年的管家亦因為悉心照顧Ratan的愛犬，為牠們精心挑選設計師的衣服，因此亦可獲得部分遺產。Ratan的遺囑中更指明，必須對Tito提供「無限的照顧」。