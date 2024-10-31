印度大亨病逝未婚無子女　留遺產予愛犬和忠僕(有片)

印度商業巨擘「塔塔集團」(Tata Group)的前董事長 Ratan Tata於本月9日離世，終年86歲。Ratan生前未婚，無兒無女，根據他的遺囑，他將價值9,100萬英鎊(約9.2億港元)遺產中的大部分，留給他的愛犬、管家和廚師。
綜合報道， Ratan生前非常喜歡狗，對救助流浪狗盡心盡力，辦公室有不少狗陪伴他上班。Ratan最喜歡的是德國牧羊犬，所養的兩隻都命名為「Tito」，第一隻已經過世，第二隻Tito則在6年前被收養。Tito是Ratan龐大遺產的最大受益者，Ratan長期聘用的廚師Rajan Shaw要負責照顧Tito，Tito亦喜歡這名廚師的撫摸，因此，Rajan可以獲得Ratan部分遺產。另外，為Ratan工作30年的管家亦因為悉心照顧Ratan的愛犬，為牠們精心挑選設計師的衣服，因此亦可獲得部分遺產。Ratan的遺囑中更指明，必須對Tito提供「無限的照顧」。
Ratan僅給兄弟姐妹小部分財產
報道指，Ratan並未結婚，無子無女。按照印度習俗，他應該將大部分遺產留給家族成員，但他僅為兄弟姐妹留下小部分財產。其實除了Ratan，全球早有其他富豪將龐大遺產留給最心愛寵物的先例。2007年，美國紐約連鎖酒店富豪Leona Helmsley去世後，留下了 1,200 萬美元(約9,300萬港元)用於照顧她的小狗「Trouble」。美國田納西州曼非斯退休企業家Leon Sheppard Sr.於 2012年過身，他的遺囑寫有把約25萬美金(約194萬港元)遺產、1棟120坪豪宅留給2隻愛貓，至於他的5個子女、12個孫子和6名曾孫都沒有份。