印度大象發惡踩死象夫　揭非法經營已被停業

近期印度喀拉拉邦卡薩拉果德縣發生一宗死亡事件，當地一間私人大象中心於上周四(20日)，一隻大象突然發怒，將一名年過60歲的象夫推倒在地，再用腳多次踐踏，事後有報道指，該大象中心屬於非法營業，所養大象並沒有向當區登記。

綜合報道，事發於20日，於大象中心工作的62歲象夫Balakrishnan，一如以往用竹藤作鞭子，透過揮打象腳指揮大象到指定位置以便遊客乘坐。網上流傳影片顯示，Balakrishnan不停用竹藤戳大象前腳，詎料大象突然發怒，將Balakrishnan撞倒在地，之後用前腿踩他腰部，並用鼻子按著他頸部，使他動彈不得，接著再多次用前腿將Balakrishnan頭部、身體等踐踏，直至他軟癱，再用鼻將他捲起掉在旁邊。當其他象夫發現事故前來協助，Balakrishnan只有虛弱地抽搐。據報其後被證實當場死亡。