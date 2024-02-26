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國際
2024-02-26 12:09:00

印度大選尋求連任　73歲總理莫迪出海潛水為民祈福(有片)

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印度大選尋求連任，73歲總理莫迪出海潛水為民祈福。(X)

印度大選尋求連任，73歲總理莫迪出海潛水為民祈福。(X)

73歲印度總理莫迪(Narendra Modi)於當地周日(25) 搭船出海，並潛到相傳古印度城市Dwarka沉入海底時，一座同時沉入海底的印度教寺廟所在地，祈禱祝願國泰民安。

莫迪手持一根孔雀羽毛乘搭小艇出海。(X) 其後戴上頭盔形呼吸器，由多名潛水人員陪同下潛海底。(X) 莫迪返回水面，由助手為其移除頭盔形呼吸器。(X) 其後戴上頭盔形呼吸器，由多名潛水人員陪同下潛海底。(X) 莫迪手持一根孔雀羽毛乘搭小艇出海。(X)

莫迪：感覺自己與古老時代有聯繫

莫迪於社交平台X上載影片表示，「在沉浸於水中的德瓦卡市祈禱，是一次非常神聖的體驗，我感覺自己與一個精神偉大和永恆奉獻的古老時代有聯繫」。影片顯示，莫迪手持一根孔雀羽毛乘搭小艇出海，其後戴上頭盔形呼吸器，由多名潛水人員陪同下潛海底，莫迪為印度祈福，並獻上一根孔雀羽毛，之後返回水面，由助手為其移除頭盔形呼吸器。印度4月舉行大選，莫迪尋求連任，外界分析莫迪可望於2024年大選再度獲勝。

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