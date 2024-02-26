印度大選尋求連任　73歲總理莫迪出海潛水為民祈福(有片)

莫迪：感覺自己與古老時代有聯繫

莫迪於社交平台X上載影片表示，「在沉浸於水中的德瓦卡市祈禱，是一次非常神聖的體驗，我感覺自己與一個精神偉大和永恆奉獻的古老時代有聯繫」。影片顯示，莫迪手持一根孔雀羽毛乘搭小艇出海，其後戴上頭盔形呼吸器，由多名潛水人員陪同下潛海底，莫迪為印度祈福，並獻上一根孔雀羽毛，之後返回水面，由助手為其移除頭盔形呼吸器。印度4月舉行大選，莫迪尋求連任，外界分析莫迪可望於2024年大選再度獲勝。