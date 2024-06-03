印度大選｜北方邦33名工作人員中暑亡　票站調查料莫迪有望連任

印度多個地區近日出現酷熱天氣，氣溫超過攝氏45度，德里有地區更錄得破紀錄攝氏超過52度。印度一名地方高級選舉官員周日(2日)表示，北方邦的投票最後一天，有至少33名投票站工作人員因中暑死亡。

印度氣象局(IMD)表示，北方邦占西市(Jhansi)的最高氣溫達到攝氏46.9度。北方邦首席選舉官員Navdeep Rinwa表示，在該省第七階段、也就是最後階段選舉的投票於1日結束時，當天有33名投票站人員因高溫中暑而死亡。死者當中包括保安和清潔人員，當局將向每名死者家屬發放150萬盧比(折合約14.1萬港元)的賠償金。他又指，一名男子在巴利亞市(Ballia)排隊投票時，在等待途中失去知覺，送院後證實死亡。