熱門搜尋:
DSE 2024 書展2024 多啦A夢 歐洲國家盃 柏蔚森I 香港小姐2024 黃金海灣 機票優惠 巴黎奧運 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
國際
2024-07-17 12:33:00

印度夫妻火車橋上忘我影相　為避火車跳落9層樓高山谷重傷(有片)

分享：
印度夫妻火車橋上忘我影相，為避火車跳落9層樓深山谷重傷。(網上圖片)

印度夫妻火車橋上忘我影相，為避火車跳落9層樓深山谷重傷。(網上圖片)

印度近日有對一對夫妻走到著名景點的火車橋上拍照，可能拍得忘我，未有注意後方火車駛來，當發現時已快被撞倒時，2人慌不擇路，竟從橋上跳下27米深的山谷，導致身受重傷。

綜合報道， 22歲的Rahul20歲的Jhanvi為夫妻關係，他們於周一(15)來到西北部的拉賈斯坦邦的知名的火車橋景點Gorma Ghat Bridge上拍照，但沒有注意到火車即將駛來，直到火車鳴笛示警時已來不及閃避，2人慌不擇路，最後從橋上一躍而下，跳入約27米深、9層樓高的山谷，附近目擊者大驚，當時火車已停下。救授隊獲報抵達現場，救起這對夫妻並送院救治，不過，夫妻兩人都身受重傷，其中Rahul仍未脫離生命危險。

adblk5
這對夫妻沒有注意到火車即將駛來。(X) 直到火車鳴笛示警時已來不及閃避，2人慌不擇路，最後跳入約27米深、9層樓高的山谷。(X) 附近目擊者大驚。(X)

當局擬對該橋設嚴格安全管制

Gorma Ghat Bridge因其風景如畫的自然風光而知名，是攝影師和遊客的熱門地點，不過，此前在戈拉姆河壇橋也很常發生其他不負責任行為的拍攝事件。在今次事件後，地方當局有意在橋四周進行個嚴格的安全管制，以杜絕類似事件的發生。

警告：影片內容含有危險動作，切勿模仿。