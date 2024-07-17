印度夫妻火車橋上忘我影相　為避火車跳落9層樓高山谷重傷(有片)

印度近日有對一對夫妻走到著名景點的火車橋上拍照，可能拍得忘我，未有注意後方火車駛來，當發現時已快被撞倒時，2人慌不擇路，竟從橋上跳下27米深的山谷，導致身受重傷。

綜合報道， 22歲的Rahul和20歲的Jhanvi為夫妻關係，他們於周一(15日)來到西北部的拉賈斯坦邦的知名的火車橋景點Gorma Ghat Bridge上拍照，但沒有注意到火車即將駛來，直到火車鳴笛示警時已來不及閃避，2人慌不擇路，最後從橋上一躍而下，跳入約27米深、9層樓高的山谷，附近目擊者大驚，當時火車已停下。救授隊獲報抵達現場，救起這對夫妻並送院救治，不過，夫妻兩人都身受重傷，其中Rahul仍未脫離生命危險。