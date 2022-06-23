印度夫婦在聖河接吻犯眾怒 丈夫被圍毆辱罵(有片)

在宗教色彩濃厚的印度，於公眾場所或聖地如果有親密行為，可能引發眾怒。一名男子早前因在聖河與妻子接吻，結果遭群眾毆打。

印度記者辛格(Suneet Singh)周三在Twitter貼出影片，可見一名男子在北方邦(Uttar Pradesh)阿尤德亞(Ayodhya)的薩拉悠河(Sarayu River)，與一名女子相擁，兩人之後開始接吻，這時周邊圍觀的民眾按捺不住，其中一人捉著男子的手臂，把兩人分開，眾人開始辱罵，並掌摑、毆打男子。有人說：「你不感到羞恥嗎？」男子上岸後仍被眾人包圍，幸而有人勸說，並護送兩人離開。貼文者稱，兩人是夫妻關係。

網民反應兩極

薩拉悠河是恆河的支流之一，被印度教徒視為聖河。阿尤德亞警方表示，正調查事件，將採取必要的法律行動。影片在印度社交網瘋傳，網民看法不一，有人認為在公眾場合展現愛意，確實不妥，也有人認為親吻妻子不是罪，警方應捉拿施襲的人。

因新冠疫情緩和，印度已開放國際遊客到訪。但當地民風保守，外國人需注意，不應在公眾場所展現親密行為，包括異性或同性之間。

此外，印度民眾信教虔誠，參觀廟宇時須脫鞋、衣著得體，女性不宜露出雙肩，裙子應及膝，男性不宜穿短褲。部分廟宇不樂見民眾穿皮衣進入。