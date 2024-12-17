印度女子拒絕姐夫追求被分屍慘死 頭顱棄置垃圾場

印度加爾各答驚傳恐怖分屍案！當地人在垃圾場發現一個婦女頭顱，警方深入調查發現死者拒絕姐夫的追求，慘被姐夫斬首及分屍。
綜合外媒報道，死者為30歲女性Khadeja Bibi，死亡時間為12月12日晚。她因為拒絕35歲姐夫Atiur Laskar的追求而慘遭殺害，還被斬首分屍棄置多處。警方表示，12月13日日間有人在格拉咸路（ Graham Road）附近的一個垃圾場，發現死者被砍下的頭顱放在垃圾袋中，令附近居民極度恐慌。
報導指出，就在發現頭顱的隔天，警方又在一處公園的池塘附近，發現了死者的身體軀幹及下半身部分殘肢。當地警方開記者會揭露這起恐怖的分屍命案，也公布更多細節。
一同上下班 姐夫愛上姨仔
警方表示，死者約2年前與丈夫分居，因緣際會下來到攝政公園（Regent Park）附近擔任家傭，由於鄰近姐夫會一起上下班，也因此姐夫愛上了姨仔。
警方稱，「大約一周前死者開始避開疑犯，讓姐夫更加憤怒。死者還封鎖了他的電話號碼。周四晚上（12日），死者下班後，姐夫強迫她陪同到一棟正在興建中的大樓勒死了她。」
疑犯不僅殺害了姨仔，還斬首分屍再棄置不同地方。警方努力在24小時內破案。翻查了附近的閉路電視，鎖定疑犯身分，拍到了他到垃圾場棄屍的關鍵畫面。警方採集相關樣本，透過傷痕和血跡，確定謀殺案就發生在屍體被發現前12小時，並利用警犬追蹤屍體部位，將他們帶到距離現場一公里外的一間公寓，因而湊齊命案所有拼圖。
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