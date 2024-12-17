印度女子拒絕姐夫追求被分屍慘死 頭顱棄置垃圾場

印度女子拒絕姐夫追求被分屍 頭顱棄置垃圾場

印度加爾各答驚傳恐怖分屍案！當地人在垃圾場發現一個婦女頭顱，警方深入調查發現死者拒絕姐夫的追求，慘被姐夫斬首及分屍。 綜合外媒報道，死者為30歲女性Khadeja Bibi，死亡時間為12月12日晚。她因為拒絕35歲姐夫Atiur Laskar的追求而慘遭殺害，還被斬首分屍棄置多處。警方表示，12月13日日間有人在格拉咸路（ Graham Road）附近的一個垃圾場，發現死者被砍下的頭顱放在垃圾袋中，令附近居民極度恐慌。

報導指出，就在發現頭顱的隔天，警方又在一處公園的池塘附近，發現了死者的身體軀幹及下半身部分殘肢。當地警方開記者會揭露這起恐怖的分屍命案，也公布更多細節。 一同上下班 姐夫愛上姨仔 警方表示，死者約2年前與丈夫分居，因緣際會下來到攝政公園（Regent Park）附近擔任家傭，由於鄰近姐夫會一起上下班，也因此姐夫愛上了姨仔。 警方稱，「大約一周前死者開始避開疑犯，讓姐夫更加憤怒。死者還封鎖了他的電話號碼。周四晚上（12日），死者下班後，姐夫強迫她陪同到一棟正在興建中的大樓勒死了她。」

A woman in her 30s in Kolkata rejected the advances of her brother-in-law. Refusing to accept the rejection, he first strangled her, then beheaded her, cut her body into three pieces, and then dumped the parts in a garbage vat behind a multi-storey building in south Kolkata's… pic.twitter.com/UzlkgiPR9e — NDTV (@ndtv) December 15, 2024