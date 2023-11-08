印度女星倫朱莎梅農「家中輕生」享年35歲 幾小時前發IG喜劇短片

丈夫強行破門發現妻子遺體

根據印度媒體報道，梅農的丈夫是同為明星的馬諾吉（Manoj），2人婚後感情依舊甜蜜，沒有傳出爭吵消息，在噩耗傳出的當天，馬諾吉發現妻子一直待在房間內，前往敲門後得不到回應，丈夫強行破門而入，卻發現妻子成了一具冰涼的遺體。警方獲報後到場，經過初步調查，判斷現場沒有其他外力介入的痕跡，梅農的死因為輕生，目前家屬已將遺體送往相關單位進行驗屍。不過就在梅農過世的幾小時前，她才剛在IG發布了自己演的喜劇小短片，看起來心情不錯，沒想到沒多久後便傳出令人遺憾的消息，警方調查後得知，梅農近期似乎碰上了財務困難，有可能因此陷入情緒低潮，另外她曾在facebook上分享了作家吉莉安·梅多夫（Jillian Medoff）的一句話「睡眠是我唯一的安慰，這樣我就不會悲傷，不會生氣，我並不孤單，我什麼都不是」，並附註寫下「晚安，親愛的」，也被懷疑可能是心理健康出現問題。