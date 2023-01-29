印度女記者深夜街頭實測 夜歸女被陌生男「問價」糾纏 人身安全堪憂(有片)

上述案件轟動全國，元旦凌晨，德里一名騎電單車返家的20歲女子，遭一輛私家車撞倒捲入車底並拖行13公里。受害人被發現時幾乎全裸、容貌難以辨認。車上5人全是年輕男性，落網時有人承認曾飲酒，並稱當時知道撞到人。驗屍報告雖顯示受害人未被性侵，肇事者冷血行為仍激起民眾公憤，且女子被拖行期間，至少有3輛警車與肇事私家車擦身而過，卻未有發現異樣，民眾對此也極為不滿。

印度德里一名慶祝跨年後夜歸的女子被醉駕司機撞到並拖行13公里斃命，當地電視台派出多名女記者在德里街頭實測，發現夜歸女性的安全風險的確不小。

拒搭順風車 猖狂司機仍糾纏

實測期間，女記者站在較偏僻或路燈較少的路段查看警車巡邏頻率，結果沒等到警車，卻引來一些路過車輛的司機「問價」。

另一名女記者指，遇到有司機開窗詢問是否要搭順風車，即使她已拒絕，但對方仍繼續糾纏，「這是令人憂慮的一點」。

警方對夜歸女欠關心

另有女記者說，雖然過去10年德里街頭已裝了很多閉路電視鏡頭、警察巡邏車也增至800輛，但實際巡邏及主動關心夜歸女子的行動，仍有待加強。

女主播總結稱：「現在最大的問題是，即使有人停在你面前表示願意伸出援手，但你永遠不知道他的真正意圖。」

印度政府多年來推出多項措施保護女性，包括在火車和地鐵設立婦女專用車廂、為夜歸女性提供女警護送服務、立法禁止跟蹤女性、禁止工作場所性騷擾、禁止家庭暴力、禁止夜間拘捕及訊問女性、禁止市面售賣鹽酸以及提供免費法律諮詢等。