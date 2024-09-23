印度女遭分屍50塊藏雪櫃傳惡臭 母親上門揭發驚見蛆蟲一地

印度卡納塔卡邦班加羅爾(Bangalore)發生駭人兇殺案，一名29歲女子被殺後遭肢解，被切成50屍塊藏於雪櫃，直到鄰居聞到惡臭才揭發兇案。

媒體報道，遇害女子名叫馬哈拉克希米(Mahalaxmi)，本月21日被母親發現陳屍在她獨居的公寓裡，警方接報到場，從屍體狀況判斷，女子已死亡一段時間。報道指，死者來自比哈爾邦，約4、5個月前搬到該公寓獨居。

母親登門驚見女兒被「斬件」

死者母親表示，女兒的手機自本月2日起便是關機狀態，房東近日致電通知，指女兒的公寓傳出惡臭，她和另一名女兒前去查看，入屋後看到地板上有乾涸的血漬，還有蛆蟲在爬，最終發現「女兒的遺體被人切開並塞進雪櫃，頭顱被放在最下面的托盤」。