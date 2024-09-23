印度女遭分屍50塊藏雪櫃傳惡臭 母親上門揭發驚見蛆蟲一地

印度卡納塔卡邦班加羅爾(Bangalore)發生駭人兇殺案，一名29歲女子被殺後遭肢解，被切成50屍塊藏於雪櫃，直到鄰居聞到惡臭才揭發兇案。
媒體報道，遇害女子名叫馬哈拉克希米(Mahalaxmi)，本月21日被母親發現陳屍在她獨居的公寓裡，警方接報到場，從屍體狀況判斷，女子已死亡一段時間。報道指，死者來自比哈爾邦，約4、5個月前搬到該公寓獨居。
母親登門驚見女兒被「斬件」
死者母親表示，女兒的手機自本月2日起便是關機狀態，房東近日致電通知，指女兒的公寓傳出惡臭，她和另一名女兒前去查看，入屋後看到地板上有乾涸的血漬，還有蛆蟲在爬，最終發現「女兒的遺體被人切開並塞進雪櫃，頭顱被放在最下面的托盤」。
警方：公寓並非第一案發現場
警方表示，死者和丈夫分居後，去年10月開始獨居，在附近服裝廠工作，但最近一兩個星期沒上班，懷疑案件揭發前15天已經死亡。警方指，死者被分屍成大約50塊，在公寓廁所、睡房和客廳沒發現血漬，也沒有清洗血漬的痕跡，相信兇徒在別處分屍，再把屍塊偷運回公寓藏於雪櫃，警員並在現場發現一個打開的行李箱，正調查兇徒是否用以搬運屍體。
誰是兇手？
死者的分居丈夫接獲通知後前往現場了解，警方已把遺體送去檢驗。報道指，經初步調查，懷疑兇徒是死者一名男性友人，他向家人坦承犯案，相信正藏匿於西孟加拉邦，警方正前往當地搜捕。
死者的分居丈夫今年2月曾報警指死者向他索錢，他拒絕即被對方毆打，對方亦曾報警指與他發生口角。丈夫指，之所以離婚，是因為他發現死者出軌，分居後4歲女兒跟他同住。