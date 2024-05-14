印度孟買巨型廣告牌強風中倒塌　至少12死數十人傷(有片)

印度孟買市一塊巨型廣告牌在一場猛烈風暴中倒塌，壓中一個有人避雨的加油站，造成至少12人死亡、60人受傷，另外有多人被困。事發於13日下午，加特科帕爾區(Ghatkopar)一塊長約70米，寬約50米的鐵製廣告牌，在狂風暴雨中不斷搖晃，最終不敵強風倒下，壓中下方有人群及汽車停加油站，造成至少12人被活活壓死，逾60人受傷，當局緊急出動起重機、切割機等展開救援。

當地新聞頻道的影片顯示，巨大的廣告看板在風中搖曳，接著倒塌在一個建築物上。從現場照片可以看到，救援小組在廢墟中作業，救難人員從廣告看板救出傷者，並使用切割工具破壞金屬鐵架。