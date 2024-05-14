印度孟買巨型廣告牌強風中倒塌　至少14死74傷(有片)

印度孟買市一塊巨型廣告牌在一場猛烈風暴中倒塌，壓中一個有人避雨的加油站，造成至少12人死亡、60人受傷，另外有多人被困。事發於13日下午，加特科帕爾區(Ghatkopar)一塊長約70米，寬約50米的鐵製廣告牌，在狂風暴雨中不斷搖晃，最終不敵強風倒下，壓中下方有人群及汽車停加油站，造成至少14人被活活壓死，逾74人受傷，當局緊急出動起重機、切割機等展開救援。
當地新聞頻道的影片顯示，巨大的廣告看板在風中搖曳，接著倒塌在一個建築物上。從現場照片可以看到，救援小組在廢墟中作業，救難人員從廣告看板救出傷者，並使用切割工具破壞金屬鐵架。
當局向罹難者家屬提供50萬盧比
印度總統慕爾穆(Draupadi Murmu)在社交平台發文，向遇難者家屬致哀，並祈求傷者早日康復。馬哈拉什特拉邦邦長Eknath Shinde表示，救出受困人員是當務之急，政府將治療傷者，並將向罹難者家屬提供50萬盧比，已指示有關當局審查所有此類廣告看板，以及對該事件進行調查。
印度氣象部門表示，孟買昨日有雷暴，並伴隨陣風及沙塵暴等。部分地區短暫停電，陸空交通皆受影響，除了火車系統大亂，孟買市機場航班還一度停飛，至少15架航班被迫改道。
A shocking, unfortunate accident took place in Ghatkopar East as a massive, metal billboard crashed down due to heavy winds. Seven people got injured and some are feared trapped. Rescue operations are on.— Mumbai Congress (@INCMumbai) May 13, 2024
We wish speedy recovery to the injured.#Ghatkopar#Mumbai pic.twitter.com/BsVS41CRzU