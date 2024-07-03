印度宗教集會人踩人釀至少116人死　官員：信徒試圖觸摸講道者肇禍(有片)

印度北方邦一場宗教活動發生人踩人慘劇，官員指最少116人死亡，包括106名婦女和7名兒童，另有超過150受傷送院。印度總理莫迪向死者家屬表達哀悼，盼傷者早日康復。

印度北方邦哈特拉斯縣的一座村莊，舉行印度教宗教集會活動，發生人踩人事件。當地官員指出，這場宗教集會大約有5萬至8萬人參加，人數超過批准的5,000人，但只有約40名警員維持秩序。當活動結束時，一批信徒湧向講台，試圖觸摸行落台的講道者，而引發事故。傳媒引述官員指，活動在一個帳篷內舉行，由於天氣酷熱，多人呼吸困難，當集會結束時，人群爭相離開帳篷時出意外。