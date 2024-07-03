印度宗教集會人踩人釀至少116人死　官員：信徒試圖觸摸講道者肇禍(有片)

印度北方邦一場宗教活動發生人踩人慘劇，官員指最少116人死亡，包括106名婦女和7名兒童，另有超過150受傷送院。印度總理莫迪向死者家屬表達哀悼，盼傷者早日康復。
印度北方邦哈特拉斯縣的一座村莊，舉行印度教宗教集會活動，發生人踩人事件。當地官員指出，這場宗教集會大約有5萬至8萬人參加，人數超過批准的5,000人，但只有約40名警員維持秩序。當活動結束時，一批信徒湧向講台，試圖觸摸行落台的講道者，而引發事故。傳媒引述官員指，活動在一個帳篷內舉行，由於天氣酷熱，多人呼吸困難，當集會結束時，人群爭相離開帳篷時出意外。
當局成立委員會徹查事故
網上影片顯示，事發時現場人群擠擁，互相擠壓，有人跌倒，面露痛苦驚恐的神情，並向旁人伸手求助，旁邊人們試圖協助拉出被壓住的人。《印度時報》報道，講道者原本是北方邦警察情報部人員，退休之後自稱見到神祇，自封勝者，擁有許多信徒。當局已成立委員會徹查事故，追究責任。印度總理莫迪及總統穆爾穆對遇難者表示哀悼，祝願傷者早日康復。莫迪表示，聯邦政府正協助北方邦，並宣布向每名死者的家屬，提供20萬盧比賠償，傷者可獲5萬盧比。
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Aumenta a 107 el número de personas fallecidas, a causa de una estampida en una celebración religiosa en India.pic.twitter.com/DdYMNcH5w0