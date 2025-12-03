印度客機迷失13年　揭被離奇遺忘機場角落

印度航空(Air India)一架從官方紀錄中離奇失蹤13年的波音737飛機，近日突然在西孟加拉邦(West Bengal)加爾各答機場(Kolkata Airport)被找到，航空公司行政總裁亦吃驚指：「我們竟然不知道它仍屬於我們」，事件揭露印度航空管理存在嚴重疏漏之餘，亦引發外界熱議。

綜合報道，這架編號VT-EHH、機齡43年的Boeing 737-2A8F，最初於1982年交付給「印度人航空」(Indian Airlines)；2007年改裝成貨機，同年印度人航空和印度航空合併，這架飛機也被納入印度航空機隊；2012年，VT-EHH停止飛行並長期停放於加爾各答機場，詎料，VT-EHH在2013年起正式註銷登記後，它在公司內部紀錄竟然突然「消失」，既沒被列入資產，也沒有安排維修或報廢。