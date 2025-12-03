印度客機迷失13年　揭被離奇遺忘機場角落

印度航空(Air India)一架從官方紀錄中離奇失蹤13年的波音737飛機，近日突然在西孟加拉邦(West Bengal)加爾各答機場(Kolkata Airport)被找到，航空公司行政總裁亦吃驚指：「我們竟然不知道它仍屬於我們」，事件揭露印度航空管理存在嚴重疏漏之餘，亦引發外界熱議。
綜合報道，這架編號VT-EHH、機齡43年的Boeing 737-2A8F，最初於1982年交付給「印度人航空」(Indian Airlines)；2007年改裝成貨機，同年印度人航空和印度航空合併，這架飛機也被納入印度航空機隊；2012年，VT-EHH停止飛行並長期停放於加爾各答機場，詎料，VT-EHH在2013年起正式註銷登記後，它在公司內部紀錄竟然突然「消失」，既沒被列入資產，也沒有安排維修或報廢。
機場向印度航空收取逾1億印度盧比停機費
VT-EHH在往後13年，就一直佔用著加爾各答機場停機坪的一塊空地，並在無遮無掩的環境下受盡風吹雨打。直至近日，印度航空才接獲加爾各答機場通知，需要處理這架停泊多年的飛機，事件令印航高層震驚。印航行政總裁Campbell Wilson在公司內部信中承認，這架飛機雖然很久以前就該處理掉，但竟然無人知道它仍屬於公司資產。經內部調查，不論是折舊記錄、保險、維修、資產帳目等各項文件，VT-EHH都被遺漏，坦言無疑反映出公司的資產管理存在嚴重疏漏。VT-EHH經過長達13年的停泊，加爾各答機場將向印度航空收取逾1億印度盧比(約864萬港元)的「停機費」。據悉，VT-EHH於上月已被出售並轉移至卡納塔卡邦的班加羅爾(Bengaluru)，將會提供給飛機維修技師來用作訓練用途。