印度客機風暴中降落 被強風吹至左搖右擺 傾側45度險墮地(有片)

客機降落時被強風吹至45度傾側，險些墮地，機師決定再爬升，取消降落。(互聯網)

一額汗……印度一班客機在風暴中降落南部清奈(Chennai)機場時，被強風吹至左搖右擺，機身傾側45度，險些撞上地面，機師在千鈞一髮時再度爬升，才不致發生空難。

印度媒體NDTV報道，事發於周日(1日)，客機所屬的廉航「靛藍航空」(IndiGo)事後發布聲明指，客機從孟買起飛，在清奈機場降落時遇上惡劣天氣，機師決定按照安全程序執行復飛，強調「當飛機無法安全降落時，復飛是必要的決定，這次航班的機組人員展現了高度的專業精神」。