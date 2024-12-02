印度客機風暴中降落 被強風吹至左搖右擺 傾側45度險墮地(有片)

一額汗……印度一班客機在風暴中降落南部清奈(Chennai)機場時，被強風吹至左搖右擺，機身傾側45度，險些撞上地面，機師在千鈞一髮時再度爬升，才不致發生空難。
印度媒體NDTV報道，事發於周日(1日)，客機所屬的廉航「靛藍航空」(IndiGo)事後發布聲明指，客機從孟買起飛，在清奈機場降落時遇上惡劣天氣，機師決定按照安全程序執行復飛，強調「當飛機無法安全降落時，復飛是必要的決定，這次航班的機組人員展現了高度的專業精神」。
機場其後關閉
報道指，事發時印度南部正受熱帶氣旋「豐格爾」(Fengal)吹襲，帶來狂風暴雨，客機最後在中午12時40分左右成功降落清奈機場，機場隨後也因強風暴雨被迫關閉，翌日才重開。航空公司表示，事件未有造成人員傷亡。
This could have ended badly in Chennai. An Airbus A320neo of IndiGo Airlines struggled to touch down as cyclone Fengal makes landfall and goes for a go-around. #india pic.twitter.com/429Lk75nvM— Josh Cahill (@gotravelyourway) November 30, 2024