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國際
2024-12-02 14:08:02

印度客機風暴中降落 被強風吹至左搖右擺 傾側45度險墮地(有片)

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客機降落時被強風吹至45度傾側，險些墮地，機師決定再爬升，取消降落。(互聯網)

客機降落時被強風吹至45度傾側，險些墮地，機師決定再爬升，取消降落。(互聯網)

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一額汗……印度一班客機在風暴中降落南部清奈(Chennai)機場時，被強風吹至左搖右擺，機身傾側45度，險些撞上地面，機師在千鈞一髮時再度爬升，才不致發生空難。

印度媒體NDTV報道，事發於周日(1)，客機所屬的廉航「靛藍航空」(IndiGo)事後發布聲明指，客機從孟買起飛，在清奈機場降落時遇上惡劣天氣，機師決定按照安全程序執行復飛，強調「當飛機無法安全降落時，復飛是必要的決定，這次航班的機組人員展現了高度的專業精神」。

客機在風暴中降落。(互聯網) 客機在風暴中降落，被強風吹至左搖右擺。(互聯網) 客機準備降落。(互聯網) 客機準備降落時，被吹至傾側。(互聯網) 機師決定再爬升。(互聯網) 機師決定再爬升，取消降落。(互聯網)

機場其後關閉

報道指，事發時印度南部正受熱帶氣旋「豐格爾」(Fengal)吹襲，帶來狂風暴雨，客機最後在中午1240分左右成功降落清奈機場，機場隨後也因強風暴雨被迫關閉，翌日才重開。航空公司表示，事件未有造成人員傷亡。

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