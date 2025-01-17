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國際
2025-01-17 17:15:47

印度實現衛星「太空對接試驗」　與中美俄三國並列

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印度宣布成功實現太空對接。圖中SDX-01和SDX-02分別為「追趕者」與「目標」。（圖／翻攝X@isro）

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印度在16日成為繼美國、俄羅斯與中國後，全球第4個實現太空對接的國家。根據《CNN》與《路透社》，印度太空研究組織（ISRO）發言人表示，在當地時間16日上午9時許，ISRO進行了備受期待的太空對接試驗（SpaDeX）。

度延期終於成功

去年12月30日，印度製造的PSLV火箭，搭載了2顆重量各為220公斤的實驗衛星「目標」（Target）與「追趕者」（Chaser），從薩迪什達萬航天中心（Satish Dhawan Space Centre）升空，成功將衛星送入距離地表約470公里的軌道

「目標」與「追趕者」在一系列複雜的軌道機動後成功對接並分離。據悉，這項對接實驗原訂在7日舉行，因地面模擬測試和衛星漂移問題，二度延期終於成功。

去年8月成功登陸月球南極

除了技術突破，SpaDeX任務還進行一項特別實驗，即將8顆豇豆種子送入太空，以觀察植物在微重力環境下的生長情況。且讓人驚喜的是，種子發射後4天內成功發芽。

報道稱，印度的太空雄心在總理莫迪領導下加速實現。2023年8月，印度「月球飛船3號」（Chandrayaan-3）成功登陸月球南極，成為全球第4個以無人探測器登陸月球的國家。近年來，印度也大力推動航太領域商業化，放寬民間企業參與，並鬆綁外國投資，聚焦生產及發射成本較低的近地軌道小型衛星。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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