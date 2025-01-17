印度實現衛星「太空對接試驗」　與中美俄三國並列

印度在16日成為繼美國、俄羅斯與中國後，全球第4個實現太空對接的國家。根據《CNN》與《路透社》，印度太空研究組織（ISRO）發言人表示，在當地時間16日上午9時許，ISRO進行了備受期待的太空對接試驗（SpaDeX）。

二 度延期終於成功

去年12月30日，印度製造的PSLV火箭，搭載了2顆重量各為220公斤的實驗衛星「目標」（Target）與「追趕者」（Chaser），從薩迪什達萬航天中心（Satish Dhawan Space Centre）升空，成功將衛星送入距離地表約470公里的軌道。

「目標」與「追趕者」在一系列複雜的軌道機動後成功對接並分離。據悉，這項對接實驗原訂在7日舉行，因地面模擬測試和衛星漂移問題，二度延期終於成功。