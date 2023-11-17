印度尋求泰國洞穴搜救隊協助　拯救倒塌隧道被困工人

印度北部北阿坎德邦的隧道倒塌意外，隧道內的工人至今已被困超過90小時。印度當局已嘗試聯絡，在2018年救助泰國洞穴被困足球隊成員的救援隊協助。 自周日（12日）隧道內發生倒塌以來，當地的拯救隊仍嘗試救出被困的工人。傳媒報道指，有關的拯救工作已經變得非常緊急，因為據報已經有部份工人出現不適。在事發後的第4日，當局才從新德里運來大型的挖掘機，協助挖掘拯救通道，然而在隧道外的家屬越來越不滿當局的工作。

當局就表示，已經盡一切方法嘗試去接觸被困的約40名工人，當中包括聯繫外國富經驗的團隊協助。北阿坎德邦的官員表示：「來自挪威及泰國的特別救援隊已準備協助。拯救隊已經聯絡到曾救出被困洞穴內小孩的泰國公司。」另外印度亦聯絡挪威的地質研究所提供建議，不過該機構表示，他們在印度的合作夥伴印度鐵路有協助救援，但該研究所仍未參與其中。