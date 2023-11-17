印度尋求泰國洞穴搜救隊協助　拯救倒塌隧道被困工人

印度北部北阿坎德邦的隧道倒塌意外，隧道內的工人至今已被困超過90小時。印度當局已嘗試聯絡，在2018年救助泰國洞穴被困足球隊成員的救援隊協助。
自周日（12日）隧道內發生倒塌以來，當地的拯救隊仍嘗試救出被困的工人。傳媒報道指，有關的拯救工作已經變得非常緊急，因為據報已經有部份工人出現不適。在事發後的第4日，當局才從新德里運來大型的挖掘機，協助挖掘拯救通道，然而在隧道外的家屬越來越不滿當局的工作。
當局就表示，已經盡一切方法嘗試去接觸被困的約40名工人，當中包括聯繫外國富經驗的團隊協助。北阿坎德邦的官員表示：「來自挪威及泰國的特別救援隊已準備協助。拯救隊已經聯絡到曾救出被困洞穴內小孩的泰國公司。」另外印度亦聯絡挪威的地質研究所提供建議，不過該機構表示，他們在印度的合作夥伴印度鐵路有協助救援，但該研究所仍未參與其中。
拯救工作進度緩慢
被困的工人，全部都來自其他的州份，只是協助建設有關的公路。然而當局指有關的工人被困在山內60米地點，食水、食物及氧氣都不足。當局指，原本打算挖走倒塌的沙石拯救有關的工人，但因為碎石相當脆弱，故此越挖掘反而有更多石塊掉落，影響拯救的進度。之後當局雖然試圖挖掘一條管道足夠讓人可以爬出，不過之後亦因為挖掘機器的能力不足，令有關計劃停止，之後當局才找來更強力的挖掘工具協助。
而當局亦透過管道向被困工人提供氧氣及食物，並有醫生在場守候。不過有指，當中部份人已出現令人憂心的情況。一位醫生表示：「當沒法見到那些病人，就只能夠透過說話了解更多。有些人向我投訴出現嘔吐及頭痛。他們不斷要求我們盡快救他們出來，所以我要花時間諮詢以及鼓勵他們。」