印度小船非法移民偷渡美國　在加州外海遇浪翻覆3死7失蹤

一艘疑似載運非法移民的小漁船，5日在美國加州聖地牙哥波濤洶湧的外海發生翻覆，造成3人死亡與7人下落不明，失蹤者包含2名兒童。另外有4人獲救送院。當局在事發現場發現多本印度護照，研判船上乘客可能為印度籍。

美國國土安全調查局：非法移民走私不僅違法而且致命

《衛報》與《路透社》報道，美國海岸巡防隊發言人瑞德（Levi Read）表示，這宗事件發生在托雷松（Torrey Pines）州立海灘附近，當時海象惡劣，浪高約2.1公尺。上午6時30分左右，有民眾在海灘附近目擊船隻翻覆，並看見有人在沙灘上進行心肺復甦術。

聖地牙哥警長辦公室中尉巴考里斯（Nick Backouris）指出：「一名在附近健行的醫生打電話報案說：『看到有人在海灘上進行心肺復甦術，我正往那裡跑去。』」

美國國土安全調查局（HSI）特別探員吉布森（Shawn Gibson）表示，這宗事件再次提醒人們海上偷渡的危險性。他說：「無情的非法移民走私不僅違法，而且致命。」