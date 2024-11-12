印度少女坐摩天輪 整片頭皮連長髮被扯下 滿頭鮮血昏迷(有片)

印度發生一宗恐怖機動遊戲事故，傳媒報道，事發於上周六(9日)，北方邦根瑙傑(Kannauj)一條村落舉辦遊藝會，一名13歲長髮少女乘坐摩天輪時頭髮意外被卡住，當摩天輪運轉時，猛力把她整個頭皮從頭部扯下，十分駭人。

從周一(11日)在社交平台「X」瘋傳的現場片段可見，當時摩天輪已停下，民眾趕緊上前幫忙把少女救出來，但她一整片長髮和頭皮已被扯下，垂掛在座位上。少女滿頭鮮血、虛弱無力，由旁人扶著離開。