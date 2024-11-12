印度少女坐摩天輪 整片頭皮連長髮被扯下 滿頭鮮血昏迷(有片)

印度發生一宗恐怖機動遊戲事故，傳媒報道，事發於上周六(9日)，北方邦根瑙傑(Kannauj)一條村落舉辦遊藝會，一名13歲長髮少女乘坐摩天輪時頭髮意外被卡住，當摩天輪運轉時，猛力把她整個頭皮從頭部扯下，十分駭人。
從周一(11日)在社交平台「X」瘋傳的現場片段可見，當時摩天輪已停下，民眾趕緊上前幫忙把少女救出來，但她一整片長髮和頭皮已被扯下，垂掛在座位上。少女滿頭鮮血、虛弱無力，由旁人扶著離開。
少女傷勢惡化須轉院
報道指，少女名叫凱特里亞(Anuradha Katheria)，今年13歲，她頭部大量流血，當場昏倒，家人將她送往當地一間私營醫院搶救，其後因情況惡化，又緊急送到勒克瑙市(Lucknow)一間綜合醫院，接受進一步治療。
報道指，根瑙傑這條村落每年11月初都會舉辦兩天市集遊藝會，除了有祭典，還提供遊樂設施供民眾遊玩。
कन्नौज— हिन्दी ख़बर | Hindi Khabar 🇮🇳 (@HindiKhabar) November 11, 2024
⏩झूला झूलते समय किशोरी के साथ हुआ हादसा
⏩झूले के पाइप में फंसकर किशोरी के सिर के बाल जड़ से उखड़े
⏩तालग्राम थाना क्षेत्र के माधोनगर गांव में हुआ हादसा#kannauj #hindikhabar #latestnews @kannaujpolice pic.twitter.com/RFVbdfUkRF