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國際
2024-11-12 13:39:26

印度少女坐摩天輪 整片頭皮連長髮被扯下 滿頭鮮血昏迷(有片)

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少女從摩天輪救下(左圖)，頭髮連頭皮還留在座位上(右圖，紅圈)。(互聯網)

少女從摩天輪救下(左圖)，頭髮連頭皮還留在座位上(右圖，紅圈)。(互聯網)

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印度發生一宗恐怖機動遊戲事故，傳媒報道，事發於上周六(9)，北方邦根瑙傑(Kannauj)一條村落舉辦遊藝會，一名13歲長髮少女乘坐摩天輪時頭髮意外被卡住，當摩天輪運轉時，猛力把她整個頭皮從頭部扯下，十分駭人。

從周一(11)在社交平台「X」瘋傳的現場片段可見，當時摩天輪已停下，民眾趕緊上前幫忙把少女救出來，但她一整片長髮和頭皮已被扯下，垂掛在座位上。少女滿頭鮮血、虛弱無力，由旁人扶著離開。

少女的頭髮連頭皮留在座位上，十分駭人。(互聯網) 民眾趕緊上前幫忙把少女救出，頭髮連頭皮垂在座位上。(互聯網) 民眾趕緊上前幫忙把少女救出，頭髮連頭皮垂在座位上。(互聯網) 少女滿頭鮮血、虛弱無力，由旁人扶著。(互聯網) 少女滿頭鮮血、虛弱無力，由旁人扶著。(互聯網) 少女滿頭鮮血、虛弱無力，當場昏倒。(互聯網)

少女傷勢惡化須轉院

報道指，少女名叫凱特里亞(Anuradha Katheria)，今年13歲，她頭部大量流血，當場昏倒，家人將她送往當地一間私營醫院搶救，其後因情況惡化，又緊急送到勒克瑙市(Lucknow)一間綜合醫院，接受進一步治療。

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報道指，根瑙傑這條村落每年11月初都會舉辦兩天市集遊藝會，除了有祭典，還提供遊樂設施供民眾遊玩。

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