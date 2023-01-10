印度廉航機場漏載逾50旅客　卻未有解釋原因

在全球正在復常之際，不少人都外出旅遊「報復」。雖然說坐廉航可能服務有所不及一般航空公司，不過還是勝在機票平。然而印度的廉航公司「Go First」捷行航空在周一（9日）卻把一車逾50名的旅客留在機場，做旅客就真的一肚氣。

印度傳媒表示，原定周一早上6時20分，由班加羅爾飛往德里的航班，在停機坪正乘坐巴士上機的一車旅客，竟被留在停機坪。有旅客就問地勤人員，檢查飛機是否已經起飛，而地勤最初回應飛機將會返航。