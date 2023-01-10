印度廉航機場漏載逾50旅客　卻未有解釋原因

在全球正在復常之際，不少人都外出旅遊「報復」。雖然說坐廉航可能服務有所不及一般航空公司，不過還是勝在機票平。然而印度的廉航公司「Go First」捷行航空在周一（9日）卻把一車逾50名的旅客留在機場，做旅客就真的一肚氣。
印度傳媒表示，原定周一早上6時20分，由班加羅爾飛往德里的航班，在停機坪正乘坐巴士上機的一車旅客，竟被留在停機坪。有旅客就問地勤人員，檢查飛機是否已經起飛，而地勤最初回應飛機將會返航。
Flight G8 116 (BLR - DEL) flew leaving passengers on ground! More than 50 passengers on 1 bus was left on ground & flight took off with just passengers of 1 bus on boarded. Is @GoFirstairways @JM_Scindia @PMOIndia— Satish Kumar (@Satishk98130718) January 9, 2023
operating in sleep? No Basic checks. pic.twitter.com/QSPoCisIfc
航空公司向旅客致歉
不過飛機最後沒有返回，而旅客就大怒。批評航空公司疏忽，有乘客更在網上要求印度航空部門及首相介入調查，雖然之後公司向旅客道歉，但未有解釋原因，僅表示會調查事件。而印度的民航部門表示已知悉事件，並要求航空公司提交報告及避免同類事情再度發生。
印度的通訊社就表示，涉及的53名乘客，之後乘坐另一航空公司的航班出發，而另外有2人就選擇退票。