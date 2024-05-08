印度快運航空爆大規模罷工　員工最後一刻「集體請病假」79航班被迫取消

印度快運航空 (Air India Express) 爆發大規模罷工，機組人員「集體請病假」，導致有70 多個航班被迫取消。
300名機組人員在最後一刻「請病假」
據官方消息人士稱，當地時間8日，印度快運航空約300名機組人員在最後一刻「請病假」後就直接關掉手機，有多達79個國際和國內航班因此被迫取消。目前印度快運航空管理層正試圖聯繫這些請假的員工。
據悉這次的罷工是抗議公司的新聘僱條款，以及長久以來對於公司管理不善，員工待遇不公平等狀況的不滿。
印度快運航空發言人表示，「從昨晚開始，我們的部分機組人員在最後一刻請病假，導致航班延誤和取消。在我們與機組人員接觸以了解這些事件背後的原因的同時，團隊也正在積極解決這一問題，希望能夠最大程度地減少旅客的不便。我們對這次意外的干擾真誠地向客人致歉。」
受到影響的乘客將獲全額退款或免費重新安排
印度快運航空表示，受到取消影響的乘客將獲得全額退款或免費重新安排到另一個日期。
然而許多乘客還是感到相當不滿，並在他們的社群帳戶上抱怨航班突然取消。他們表示「沒有收到關於班機取消的資訊」，當他們得知航班被取消時，人都已經到達機場了。
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