印度快運航空爆大規模罷工　員工最後一刻「集體請病假」79航班被迫取消

據官方消息人士稱，當地時間8日，印度快運航空約300名機組人員在最後一刻「請病假」後就直接關掉手機，有多達79個國際和國內航班因此被迫取消。目前印度快運航空管理層正試圖聯繫這些請假的員工。

印度快運航空 (Air India Express) 爆發大規模罷工，機組人員「集體請病假」，導致有70 多個航班被迫取消。

300名機組人員在最後一刻「請病假」

據官方消息人士稱，當地時間8日，印度快運航空約300名機組人員在最後一刻「請病假」後就直接關掉手機，有多達79個國際和國內航班因此被迫取消。目前印度快運航空管理層正試圖聯繫這些請假的員工。

據悉這次的罷工是抗議公司的新聘僱條款，以及長久以來對於公司管理不善，員工待遇不公平等狀況的不滿。

印度快運航空發言人表示，「從昨晚開始，我們的部分機組人員在最後一刻請病假，導致航班延誤和取消。在我們與機組人員接觸以了解這些事件背後的原因的同時，團隊也正在積極解決這一問題，希望能夠最大程度地減少旅客的不便。我們對這次意外的干擾真誠地向客人致歉。」