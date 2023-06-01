印度性騷擾醜聞｜女摔角手被捕笑容滿面被斥做戲　原來是P圖執政黨捱轟

印度摔跤聯會主席辛格遭多名摔跤女選手指控性騷擾，選手上街抗議逾一個月。在周日的示威中，獎牌得主Vinesh Phogat和 Sangeeta Phogat等人遭拘捕，照片可見他們被警員帶上巴士載走，由3名警員陪同。但網上之後瘋傳相同的照片，被捕的眾人卻笑容滿面，上載照片的人批評他們對示威不認真，只是在做戲。辛格是執政黨BJP的國會議員，該黨部分領袖和支持者也有轉發該照片，之後部分人刪除了貼文。

印度性騷擾醜聞｜臉部編輯軟件可輕易改笑顏

奧運獎牌得主Bajrang Punia在Twitter貼文澄清，指被捕摔角手滿面笑容照片遭竄改。一名Twitter用戶於周日中午12時31分、摔角手被捕後不久首先上載了無笑的照片。但在90分鐘後，有人上載了有笑容的相片，貼文稱這些摔角手應為造成社會不穩感到羞恥，因他們不想參加全國賽事。報道指，免費下載的臉部編輯軟件FaceApp可輕易使原圖相中人變「笑顏」。反對黨批評執政黨的社交傳媒體部組改圖，但他們無提出證據是執政黨改圖。記者訪問了Vinesh和 Sangeeta為何要在巴士內拍照，Sangeeta稱因不知道和擔心會被送到哪裡，也讓大眾知道誰與她們一起被捕。專家指，改圖毫無破綻，若不細心觀看根本看不出造假，這令人害怕，事件也反映日後不實資訊將會是怎樣。