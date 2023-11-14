印度戲院觀眾見到男主角出場太興奮　突然放煙花嚇致民眾尖叫走避

印度一間電影院12日晚上放映了動作片《猛虎3》（Tiger 3），沒想到部分觀眾看到男主角薩爾曼·汗出現在大螢幕上時，興奮地在影廳內放煙火，嚇得其他人四處逃竄。

Massive fireworks in the cinema hall during #SalmanKhan 's #Tiger 3 in Malegaon Maharashtra.

A stampede-like atmosphere in the cinema hall due to fireworks.

9 to 12 shows were going on in Mohan Cinema Hall of Malegaon.

Police investigating.#Tiger3 #Tiger3Diwali2023 #KatrinaKaif pic.twitter.com/FV8b9xSB4K — Ravi Pratap Dubey (@ravipratapdubey) November 13, 2023

薩爾曼汗：行為危險 在馬哈拉施特拉邦納希克市（Nashik）當地一間電影院Mohan Cinema，12日晚間正播放上映首日的電影《猛虎3》，沒想到寶萊塢大明星薩爾曼·汗（Salman Khan）在螢幕上亮相時，粉絲興奮地在影廳各處施放煙火，一瞬間火光四射，爆炸聲伴隨著群眾的尖叫聲此起彼落，其他民眾看到這樣的場景，都感到相當驚慌，嚇得四處逃竄。