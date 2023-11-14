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國際
2023-11-14 17:00:00

印度戲院觀眾見到男主角出場太興奮　突然放煙花嚇致民眾尖叫走避

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在馬哈拉施特拉邦納希克市（Nashik）當地一間電影院Mohan Cinema，12日晚間正播放上映首日的電影《猛虎3》，沒想到寶萊塢大明星薩爾曼·汗（Salman Khan）在螢幕上亮相時，粉絲興奮地在影廳各處施放煙火，一瞬間火光四射，爆炸聲伴隨著群眾的尖叫聲此起彼落，其他民眾看到這樣的場景，都感到相當驚慌，嚇得四處逃竄。

印度一間電影院12日晚上放映了動作片《猛虎3》（Tiger 3），沒想到部分觀眾看到男主角薩爾曼·汗出現在大螢幕上時，興奮地在影廳內放煙火，嚇得其他人四處逃竄。

薩爾曼與卡特麗娜·卡芙曾有一段情，如今仍是好朋友。（圖／翻攝X@BeingSalmanKhan）

薩爾曼與卡特麗娜·卡芙曾有一段情，如今仍是好朋友。（圖／翻攝X@BeingSalmanKhan）

薩爾曼汗：行為危險

在馬哈拉施特拉邦納希克市（Nashik）當地一間電影院Mohan Cinema，12日晚間正播放上映首日的電影《猛虎3》，沒想到寶萊塢大明星薩爾曼·汗（Salman Khan）在螢幕上亮相時，粉絲興奮地在影廳各處施放煙火，一瞬間火光四射，爆炸聲伴隨著群眾的尖叫聲此起彼落，其他民眾看到這樣的場景，都感到相當驚慌，嚇得四處逃竄。

過沒多久煙火停止後，影廳內濃煙瀰漫，根本沒辦法繼續觀影，有其他民眾拍下畫面後在網路上發布，引起廣大網友的批評，就連薩爾曼汗本人，都在社交平台上發文譴責「我聽說《猛虎3》放映期間出現了煙火，這是很危險的行為，請大家享受這部電影的同時，不要將自己與他人置身於危險之中，保持安全。」《猛虎 3》是一部印地語驚悚動作片由馬內甚·夏爾馬（Manesh Sharma）執導，演員群陣容強大，找來被譽為「寶萊塢三汗天王」之一的薩爾曼擔任男主角，與印度裔英國女演員，同時也是薩爾曼前女友的卡特麗娜·卡芙（Katrina Kaif）共同出演，該劇投入了3800萬美元（約29665萬）的預算製作，原定於今年4月21日上映，後來延遲到11月12日上映。根據印度媒體報道，事件已經引起警方關注，目前計畫以蓄意使用炮竹惡作劇、危及他人生命或人身安全罪起訴幾名施放煙火的民眾。

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文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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