印度招公務員體能測試釀12死　政府煞停介入調查(有片)

今年8月，印度賈坎德邦在篩選應聘公務員職缺的求職者時，有12人死於公務員體能測試。印度當局已經啟動調查，涉事的賈坎德邦公務員考試委員會也決定暫緩這次考試，並且初步調查了死亡事件頻發的原因。當地警方初步調查的結論，天氣濕熱、組織方準備不足以及求職者潛在的濫用興奮劑行為，可能是導致多人死亡的主要原因。

印媒指出，印度的公務員職位，即使是最級的職位一向社會風氣追捧，往往吸引大批民眾應考，並堪稱為「全世界錄取率最低的考試」之一。這次賈坎德邦開出的的583個公務員職位，吸引逾50萬人報名，平均850人爭一個名額。由於競爭激烈，時常傳出有應徵者不不擇手段作弊、行賄、購買試題或服用興奮劑的情況。這次招聘的體能測試於上月22日在賈坎德邦7個地點同時舉行。根據組織方公佈的資料，共有12.7萬多名應徵者參加體能測試，其中7.8萬人通過測試，包括約為5.6萬名男性應徵者，約2.1萬名女性應徵者。