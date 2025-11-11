印度新德里汽車爆炸至少10死30傷　初步判斷是自殺式襲擊(有片)

印度首都新德里星期一(10日)發生汽車爆炸，已造成至少10人死亡，逾30人受傷，爆炸原因仍在調查。警方引用一項用於打擊恐怖主義的法律，調查案件。印度傳媒報道，警方初步判斷案件是自殺式襲擊。警方扣留多人協助調查，包括涉案私家車的前車主Mohd Salman，但Salman向警方表示，該車已賣給另一名叫Tariq的男人。事發後新德里、孟買等城市提升警戒級別。

前車主被捕供稱已轉手

事發在當地星期一晚接近7時，現場是旅遊景點紅堡一個地鐵站附近。警方指，一輛慢速行駛的汽車在紅燈前停低後爆炸，波及鄰近汽車，至少6輛車及3輛機動三輪車起火，附近建築物玻璃震碎，有人當場身亡。當局調派多輛消防車及救護車到場。閉路電視顯示，涉案私家車曾經在現場附近一個停車場停留數小時，之後駛到案發地鐵站一帶，隨後發生爆炸，私家車司機在爆炸中喪生。





