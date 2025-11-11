熱門搜尋:
國際
2025-11-11 11:43:59

印度新德里汽車爆炸至少10死30傷　循恐襲方向調查(有片)

印度首都新德里星期一(10日)發生汽車爆炸，已造成至少10人死亡，逾30人受傷，爆炸原因仍在調查。據報涉事汽車前車主Mohd Salman在爆炸後被捕。但Salman向警方表示，該車已賣給另一名叫Tariq的男人。事發後警方引用反恐法調查事件，新德里、孟買等城市提升警戒級別。

前車主被捕供稱已轉手

事發在當地星期一晚接近7時，現場是旅遊景點紅堡一個地鐵站附近。警方指，一輛慢速行駛的汽車在紅燈前停低後爆炸，波及鄰近汽車，至少6輛車及3輛機動三輪車起火，附近建築物玻璃震碎，有人當場身亡。當局調派多輛消防車及救護車到場。

印度首都新德里星期一發生汽車爆炸，已造成至少10人死亡。(X) 印度首都新德里星期一發生汽車爆炸，已造成至少10人死亡。(路透社)

印度總理莫迪對在爆炸中失去親人的家庭表示慰問，並祝願傷者早日康復。他說已經和內政部長沙阿及其他官員共同評估爆炸相關情況。沙阿表示，正在對事件進行全面調查，相信安全部門會很快得出結論。 

全國多地高度警戒

另外，當局同日稍早前在新德里附近城鎮兩棟民宅中，檢獲近3000公斤炸藥，暫未知兩宗案件有無關連。

報道指爆炸後，新德里、金融中心孟買，以至毗鄰新德里的北方邦都已進入高度警戒狀態。美國駐新德里大使館呼籲美國公民，避免到事發地點附近區域，並要保持警惕。

紅堡是印度著名旅遊景點，每年8月15日印度獨立日，印度總理都會在紅堡向全國發表講話。

