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國際
2023-09-22 15:15:23

印度新法案保障婦女擁1/3議會席次　因一個理由致實行遙遙無期

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該法案名為《Nari Shakti Vandan Adhiniyam》（致敬婦女權力法案），20日在下議院出席的456名議員中，以454票高票通過，21日在上議院進行了辯論後也順利通過。雖然法案要變成法律，還需要多數邦議會通過，最後經由總統簽署，不過分析人士表示，該法案高機率可以順利成為法律。

為保障婦女參政權，印度議會20日通過了一項法案，讓女性在議會下議院和邦議會中，可以擁有三分之一的保障席位，不過新法案要等印度完成下一次人口普查後才會實施，恐怕還需耗時數年。

該法案名為《Nari Shakti Vandan Adhiniyam》（致敬婦女權力法案），20日在下議院出席的456名議員中，以454票高票通過，21日在上議院進行了辯論後也順利通過。雖然法案要變成法律，還需要多數邦議會通過，最後經由總統簽署，不過分析人士表示，該法案高機率可以順利成為法律。

選民佔近半但只佔15%議會席次

目前，印度全國有9.5億名登記選民，女性佔近一半，但在議會中只佔15%，在邦議會中只佔10%。使得這個國家在立法機構的性別平等方面，於全球排名墊底。

印度總理莫迪對此法案持支持態度，他表示「這將增強婦女的權能，讓女性更能參與我們的政治進程」，不過不少人指責，政府不給出一個明確的實行時間，是在「含糊其辭」，

印度下議院共有542個席次，目前有82名女性議員，如果該法案獲得批准，這一數字將增加到至少181名，而這181個女性名額將保留至少15年，但議會可以延長此一期限。

最近一次人口普查耗時5年

該法案將在印度進行下一次人口普查，重新劃定選區邊界後實施，最新一次的人口普查，原定於2021年進行，但因疫情而延後，印度政府表示，將在明年大選後「很快」完成，接着就會開始重新劃定選區邊界。

由於該國不同地區的人口成長不平衡，此舉將確保每個選區代表的選民數量相近，但在這14億人口的國家要進行人口普查，無疑是一項大工程，最近一次的人口普查，耗時了5年時間才完成，因此要看到印度議會、邦議會的性別結構改變，恐怕不是短期內能完成的事。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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