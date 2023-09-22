印度新法案保障婦女擁1/3議會席次　因一個理由致實行遙遙無期

該法案名為《Nari Shakti Vandan Adhiniyam》（致敬婦女權力法案），20日在下議院出席的456名議員中，以454票高票通過，21日在上議院進行了辯論後也順利通過。雖然法案要變成法律，還需要多數邦議會通過，最後經由總統簽署，不過分析人士表示，該法案高機率可以順利成為法律。

為保障婦女參政權，印度議會20日通過了一項法案，讓女性在議會下議院和邦議會中，可以擁有三分之一的保障席位，不過新法案要等印度完成下一次人口普查後才會實施，恐怕還需耗時數年。

該法案名為《Nari Shakti Vandan Adhiniyam》（致敬婦女權力法案），20日在下議院出席的456名議員中，以454票高票通過，21日在上議院進行了辯論後也順利通過。雖然法案要變成法律，還需要多數邦議會通過，最後經由總統簽署，不過分析人士表示，該法案高機率可以順利成為法律。

選民佔近半但只佔15%議會席次

目前，印度全國有9.5億名登記選民，女性佔近一半，但在議會中只佔15%，在邦議會中只佔10%。使得這個國家在立法機構的性別平等方面，於全球排名墊底。

印度總理莫迪對此法案持支持態度，他表示「這將增強婦女的權能，讓女性更能參與我們的政治進程」，不過不少人指責，政府不給出一個明確的實行時間，是在「含糊其辭」，