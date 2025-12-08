印度更新逾5億名選民名冊 十多名選舉人員傳過勞死甚至輕生 有人20日無睡覺

印度自11月4日開始更新全國12個邦及地區的逾5億名選民名冊，數千基層公務員遭「徵召」負責更新工作。報道指，他們沒有額外薪酬，因工作量大太甚至沒有時間休息；傳出有人十多人死亡，包括過勞，甚至有人不堪工作壓力輕生。一名本身是教師的選舉人員在死前拍片哭訴，「我已有20天不能睡覺。如果有時間，我會完成這工作」。 報道指，這次選民名冊更新是為了將所有合資格選民列入名冊內，並移除不合資格的選民名字。有關更新工作通常由政府教師、低級職員和合約員工執行，作為選舉委員會的基礎選舉人員(booth-level officer,BLO)，挨家挨戶分派表格、核實文件、解答問題及上載準確數據，全部須在一個月內完成。

教師擔心未能在限期前完成工作 留下4名女兒 46歲教師Sarvesh Kuma周日被妻子發現在家中雜物室上吊輕生。他之前在自拍片段中稱選舉工作壓力大，擔心未能在限期前完成工作，並稱自己有20天無睡覺。他向母親和姊妹說對不起，希望她們幫助照顧他的年幼女兒。Kuma是首次擔任基礎選舉人員，他在遺書中稱由朝做到晚，只是睡了兩、三小時，但仍未能在有限的時間內達到工作目標。他有4名女兒，其中兩名身體狀況不太好。在種種壓力下，他走上不歸路。 除了Kuma，還有其他基礎選舉人員死亡的消息傳出，連最高法院也表示嚴重關注，要求當局加派人手。法院指目前已有1萬人投入更新選民名冊工作，另有3萬人手可加入，希望當局減少現有基礎選舉人員的工作量。法院又希望當局讓不能勝任的人免除基礎選舉人員職務，或准許他們休假。