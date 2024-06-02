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國際
2024-06-02 17:45:16

印度朝聖客大巴墮谷致22死69傷　疑超載及司機打瞌睡肇禍

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印度朝聖客大巴墮谷致22死64傷　疑司機打瞌睡肇禍

印度北部30日發生大巴墜谷事故，造成22死。當局將事件歸咎於「人為疏忽」，車輛不僅超載，司機也承認在事發當下打瞌睡。總理莫迪宣布對每位罹難者家屬發放20萬盧比（約1.87萬港元）慰問金。

根據《The Tribune》與《NDTV》報道，事發在印度北部查謨和克什米爾邦（Jammu and Kashmir）的查謨（又譯賈姆穆，Jammu），一輛載約90名朝聖者的大巴，於30日中午12時許在高速公路上失控打滑並墜入150英尺（45.7米）的深谷。事故造成至少22人死亡，69人受傷。

涉事大巴重摔成廢鐵

據悉，大巴當時正準備前往知名印度廟「Shiv Khori」的途中，車上載有約90人，多數來自北方邦（Uttar Pradesh）與拉札斯坦邦（Rajasthan）。當地交通部門指出，該車輛在事故發生前，才因超載而被交警查處。

報道稱，涉事大巴重摔成廢鐵，多具遺體卡在殘骸下，使救援行動進度延誤。官員將事故歸咎於人為疏失，倖存的司機向警方坦承在事發當下睡着，導致大巴未能順利過彎墜落山谷。

當局發放慰問金

印度總理莫迪（Narendra Modi）在X平台表示對死亡事故感到悲痛，並宣布發放慰問金，死者家屬獲20萬盧比（約1.87萬港元），傷者則獲5萬盧比（約4,684港元）。

《美聯社》指出，印度是道路交通事故死亡率最高的國家之一，每年有數十萬人死於公路事故。大多數車禍肇因於不當駕駛、道路維護不善與車輛老舊。2022年，古加拉特邦（Gujarat）一座擁有百年歷史的吊橋斷裂，導致橋上數百人落水，造成至少132人死亡。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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