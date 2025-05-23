印度村民不滿牲畜被吃　聯手殺害肢解孟加拉虎

印度雖然將孟加拉虎列為受保護物種，不過在近日，在印度的戈拉卡德就有一批村民，斬殺一隻孟加拉虎，並將牠肢解。原因是老虎殺害了他們的牲畜及威脅當地居民，當地政府就已立案調查。
據當地林業官員指，在東北阿薩姆邦的戈拉卡德地區，一批憤怒的村民殺害了當地的一頭孟加拉虎，原因是他們飼養的牲畜經常被老虎吃掉及殺害，並對他們的生命構成威脅。報道指，當地動物與人類的衝突經常出現，這已經是當地今年第3宗老虎被殺害的事件。印度的森林部門官員指，老虎並非是被槍械殺死，而是用尖銳的物件刺死，他向當地媒髒表示：「約1,000人組織殺那隻老虎」，並表示部份人是用開山刀之類的武器殺害老虎。而老虎的屍體已被送去進行化驗。
印度的一名議員就在社交平台發文譴責，並附上疑為當地村民將老虎的部份屍體切下來的影片，當中老虎的部份表皮、腳及臉部失去。而另一位官員向當地媒體表示，老虎的來源仍然未明，不過老虎被殺的地點與當地加濟蘭加國家公園距離約20公里。據阿薩姆的森林部門資料，當地的老虎數量由2006年的約70隻，到2019年已增至190隻。老虎被印度納入當地的動物保護法之中，禁止偷獵、獵殺及交易老虎器官等。然而當地人類獵殺老虎仍時有發生。