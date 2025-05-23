印度村民不滿牲畜被吃　聯手殺害肢解孟加拉虎

印度雖然將孟加拉虎列為受保護物種，不過在近日，在印度的戈拉卡德就有一批村民，斬殺一隻孟加拉虎，並將牠肢解。原因是老虎殺害了他們的牲畜及威脅當地居民，當地政府就已立案調查。

據當地林業官員指，在東北阿薩姆邦的戈拉卡德地區，一批憤怒的村民殺害了當地的一頭孟加拉虎，原因是他們飼養的牲畜經常被老虎吃掉及殺害，並對他們的生命構成威脅。報道指，當地動物與人類的衝突經常出現，這已經是當地今年第3宗老虎被殺害的事件。印度的森林部門官員指，老虎並非是被槍械殺死，而是用尖銳的物件刺死，他向當地媒髒表示：「約1,000人組織殺那隻老虎」，並表示部份人是用開山刀之類的武器殺害老虎。而老虎的屍體已被送去進行化驗。