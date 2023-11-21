印度機場出空出現不明飛行物　關閉逾三小時戰機緊急升空

印度東部因帕爾的國際機場，在周日（19日）一度暫停飛機升降，印度空軍更出動兩架戰鬥機升空，原因是機場的上空出現不明飛行物。印度當局稱，機場共關閉了3小時20分。

印度的媒體報道，位於東部接近與緬甸邊境的因帕爾機場，在周日當地時間的下午約2時半，上空停滯着一個發光的物體。印度當局表示，受到事件影響，因帕爾的上空受到管制，2班分別從新德里及古瓦哈提的航班要更改目的地，3班從阿加爾塔拉、古瓦哈提及加爾各答前往的航班要延誤。