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國際
2023-11-21 15:05:05

印度機場出空出現不明飛行物　關閉逾三小時戰機緊急升空

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印度因帕爾機場疑出現不明飛行物。(網上圖片)

印度因帕爾機場疑出現不明飛行物。(網上圖片)

印度東部因帕爾的國際機場，在周日（19日）一度暫停飛機升降，印度空軍更出動兩架戰鬥機升空，原因是機場的上空出現不明飛行物。印度當局稱，機場共關閉了3小時20分。

印度的媒體報道，位於東部接近與緬甸邊境的因帕爾機場，在周日當地時間的下午約2時半，上空停滯着一個發光的物體。印度當局表示，受到事件影響，因帕爾的上空受到管制，2班分別從新德里及古瓦哈提的航班要更改目的地，3班從阿加爾塔拉、古瓦哈提及加爾各答前往的航班要延誤。

 

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機場上空出現一個發光物體。(影片截圖)

機場上空出現一個發光物體。(影片截圖)

空軍戰機未有發現

報道指，有關不行飛行物的報告首先來先印度內務部的中央工業安全部隊以及一家私營航空公司的機師在當地時間2時20分通報。民航部門與印度空軍，之後先後派出兩架戰機到上空觀察，不過兩架飛機都沒有發現。印度軍方亦在社交媒體上表示，在周日啟動了防空機制，但空軍到達現場已沒有發現有關的物體。

根據網上的影片所見，在機場的上空出現一個很小的發光物體，並在空中停留一段時間。

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