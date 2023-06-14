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國際
2023-06-14 16:55:00

印度正式通知小米涉違反外匯管理法　逾48億人民幣資產恐被沒收

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印度正式通知小米涉違反外匯管理法，逾48億人民幣資金恐被沒收。(資料圖片)

印度正式通知小米涉違反外匯管理法，逾48億人民幣資金恐被沒收。(資料圖片)

印度執法局(Enforcement Directorate)已向中國智慧型手機廠商小米(Xiaomi)印度分公司及分公司負責人發出正式通知，指控涉嫌非法匯款、違反印度《外匯管理法(FEMA)》。由於當局去年已扣押小米在印度的555.1億盧比(折合約48.2億港元)資產，意味上述凍結資產將被正式沒收。

綜合報道，20224月，印度執法局指控小米的印度子公司「小米科技印度私人有限公司」(Xiaomi Technology India Private Limited）以特許權使用費支付的名義，非法向外國實體匯款，涉嫌違反了印度《外匯管理法》，並扣押小米在印度當地的銀行帳戶555.1億盧比的資產。小米否認有任何不當行為，並提出申訴，印度高等法院在今年421日駁回。

《路透社》(Reuters)報道，印度執法局近日已向小米科技印度私人有限公司、公司財務長Sameer B. S. Rao、公司前董事總經理Manu Kumar Jain發出正式通知，稱印度指控他們非法向國外轉移資金、涉嫌違反「外匯管理法」。

印度執法局同時指3間銀行無履行職責調查。(資料圖片)

印度執法局同時指3間銀行無履行職責調查。(資料圖片)

3間銀行同時被指無履行職責調查

除了小米科技印度私人有限公司與公司相關高管外，花旗銀行、滙豐銀行及德意志銀行3家銀行也收到有關通知。印度執法局稱，上述3間銀行會收到通知，它們涉嫌在無履行職責調查和獲得必要文件的情況下，允許小米進行被稱為特許權使用費的對境外匯款。

報道又提到，小米集團2022年經調整淨利潤為85億元人民幣，被印度當局凍結的資金已經超過小米集團去年淨利潤的50％。據了解這亦是印度迄今為止扣押的最大金額。

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