印度正式通知小米涉違反外匯管理法　逾48億人民幣資產恐被沒收

印度執法局(Enforcement Directorate)已向中國智慧型手機廠商小米(Xiaomi)印度分公司及分公司負責人發出正式通知，指控涉嫌非法匯款、違反印度《外匯管理法(FEMA)》。由於當局去年已扣押小米在印度的555.1億盧比(折合約48.2億港元)資產，意味上述凍結資產將被正式沒收。

綜合報道，2022年4月，印度執法局指控小米的印度子公司「小米科技印度私人有限公司」(Xiaomi Technology India Private Limited）以特許權使用費支付的名義，非法向外國實體匯款，涉嫌違反了印度《外匯管理法》，並扣押小米在印度當地的銀行帳戶555.1億盧比的資產。小米否認有任何不當行為，並提出申訴，印度高等法院在今年4月21日駁回。

《路透社》(Reuters)報道，印度執法局近日已向小米科技印度私人有限公司、公司財務長Sameer B. S. Rao、公司前董事總經理Manu Kumar Jain發出正式通知，稱印度指控他們非法向國外轉移資金、涉嫌違反「外匯管理法」。