印度浦那地方選舉後 疑撒粉塵致火災最少16人受傷

地區選舉慶祝活動成悲劇！印度大城市浦那（Pune）最近發生一場嚴重意外，當時地方選舉結果出爐，許多國民大會黨（NCP）支持者正慶祝勝選，疑因噴以氣體推進的彩色粉末引發火災，造成至少16人受傷。
據《The Logical Indian》報道，事發當時，地方選舉結果剛剛披露，支持民大會黨的人聚集到附近一間歷史悠久的宗教場所，慶祝勝選，有些參與者使用了以氣體推進的彩色噴霧劑和粉末，意圖在人群中增添繽紛歡樂氣氛。
兩名新當選議員受傷
然而目擊者說，火苗從擁擠人潮中竄出，且延燒極快，靠近火源的人幾乎沒有倖免，人們急忙用水和衣物布料嘗試滅火，還有人合力將傷者抬離現場，慘叫聲和求救的聲音很快就取代了原本的歡呼聲。許多參與慶祝活動的人臉部、手臂和身體被燒傷，也有人被大火和濃煙驚嚇導致呼吸困難，甚至昏倒，當中也包含2名甫當選的國民大會黨市議員MonikaRahulGhadge及其丈夫市議員SwarupaKhomne和數名黨友，場面陷入混亂。
據報，這起火災有少數人陷重傷，已送往浦那地區的醫院救治。傷者家屬簡直不敢相信，他們只是和親人一起慶祝選舉勝利，沒想到發生這樣的意外。
目前當地警方正在分析社交平台上流傳的事發畫面，與當地閉路電視紀錄，盼能還原事件經過，並釐清火災確切肇因，以及是否有人違反安全規定使用了易燃物品。當局強調，若有怠忽職守者將依法追究其責任，任何規行為都會被嚴肅處理。國民大會黨也表示會協助傷者進行後續治療，同時配合有關單位進行調查。
