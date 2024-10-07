印度清奈航空展160萬人逼爆 高溫缺水兼警察反應遲鈍至少5死

印度清奈航空展吸引近160萬人「朝聖」逼爆會場，但因事前欠缺交通規劃，飲用水無法運抵會場，因高溫、人潮擠迫又缺水，多人感到嚴重不適，至少5人中暑死亡，另有近百人因脫水須送院。

多個人為因素奪命

航空展本月6日上午11時至下午1時在清奈舉行，大量民眾未到8時，就抵受著烈日到會場設置的海灘區搶佔好位置。為慶祝印度空軍成立92周年，空軍動員民眾前去參加航空展，但清奈警方未有做好人流與交通管制，因而造成多人不適。

《今日印度》報道，航空展開始前，就有長者因高溫暈倒，會場擠進愈來愈多人後，賣水的小販被趕走，附近大多數餐廳也暫時停業，商店裡的水及飲料很快搶購一空，因無法補充水分，大批民眾感到不適。