印度清奈航空展160萬人逼爆 高溫缺水兼警察反應遲鈍至少5死

印度清奈航空展吸引近160萬人「朝聖」逼爆會場，但因事前欠缺交通規劃，飲用水無法運抵會場，因高溫、人潮擠迫又缺水，多人感到嚴重不適，至少5人中暑死亡，另有近百人因脫水須送院。
多個人為因素奪命
航空展本月6日上午11時至下午1時在清奈舉行，大量民眾未到8時，就抵受著烈日到會場設置的海灘區搶佔好位置。為慶祝印度空軍成立92周年，空軍動員民眾前去參加航空展，但清奈警方未有做好人流與交通管制，因而造成多人不適。
《今日印度》報道，航空展開始前，就有長者因高溫暈倒，會場擠進愈來愈多人後，賣水的小販被趕走，附近大多數餐廳也暫時停業，商店裡的水及飲料很快搶購一空，因無法補充水分，大批民眾感到不適。
新德里電視台(NDTV)報道，活動結束後，民眾準備散去，但地鐵系統一時難以消化洶湧人潮，因交通癱瘓，散場變得極為困難，更多人被迫暫時坐在路邊休息。
印度警方難辭其咎
清奈警方部署超過6,500警力來維持活動安全，但許多警察既沒有幫忙指揮民眾散場，也沒協助被困在現場的救護車將不適民眾送往醫院，直到引發民怨才開始行動。
當地衛生部長周一證實，5人中暑死亡，另有102人因高溫而感到不適，其中93人須送院治理。
這次航空展有包括法國製Rafale戰機、印度自主生產輕型戰機Tejas、輕型戰鬥直升機Prachand等軍機參與。