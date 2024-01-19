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國際
2024-01-19 15:53:00

印度漢男扮女裝考大學　原來係因為愛(有片)

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印度漢男扮女裝考大學，原來係因為愛。(X)

印度漢男扮女裝考大學，原來係因為愛。(X)

為了愛，可以去到幾盡？印度旁遮普省發生罕見代考事件，26歲男子Angrej Singh為了把曾經落榜的女友送入大學，不惜剃掉鬍鬚、化妝並偽造多張假證件代考。然而，Angrej看似完美的部署，最後還是被監考官識破。

綜合報道，旁遮普省Kotkapura的巴巴法里德健康科學大學(Baba Farid University of Health Sciences)7日舉行入學考試，這間公立大學是印度女性成為醫療衞生相關工作者的重要途徑之一。Angrej為了讓曾落榜的34歲女友Paranjeet Kaur能夠金榜題名，竟決定剃掉了鬍鬚、化妝，在眉心上點了吉祥痣(bindi)，穿女裝，帶上已換上自己照片的准考證，更以女友名義申請的生物辨識卡、選民卡成功混進了考場。

Angrej 為了把曾經落榜的女友送入大學，不惜剃掉鬍鬚、化妝並偽造多張假證件代考。(X) 監考官發現Angrej的樣貎與申請表上的照片不同。(X)

警員：男人只有為了女朋友才會冒這樣的險

然而，監考官發現Angrej的樣貎與申請表上的照片不同，進一步進行生物辨識後也確定資料與紀錄不符，才揭穿Angrej冒充考生。警方表示，Angrej第一時間辯稱自己是Paranjeet的親戚，但很快就被戳破謊言。警方指，Angrej與女友Paranjeet目前都被列為被告調查，Angrej已獲得保釋，一名警員不知道是出於感慨還是諷刺而說：「一個男人只有為了女朋友時，才會冒這樣的險」。巴巴法里德健康科學大學校方則表示，Paranjeet的考試資格已被取消，而該校本次在26所中心舉辦的考試，共有7,500名考生參加。

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