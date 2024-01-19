印度漢男扮女裝考大學　原來係因為愛(有片)

為了愛，可以去到幾盡？印度旁遮普省發生罕見代考事件，26歲男子Angrej Singh為了把曾經落榜的女友送入大學，不惜剃掉鬍鬚、化妝並偽造多張假證件代考。然而，Angrej看似完美的部署，最後還是被監考官識破。

綜合報道，旁遮普省Kotkapura的巴巴法里德健康科學大學(Baba Farid University of Health Sciences)於7日舉行入學考試，這間公立大學是印度女性成為醫療衞生相關工作者的重要途徑之一。Angrej為了讓曾落榜的34歲女友Paranjeet Kaur能夠金榜題名，竟決定剃掉了鬍鬚、化妝，在眉心上點了吉祥痣(bindi)，穿女裝，帶上已換上自己照片的准考證，更以女友名義申請的生物辨識卡、選民卡成功混進了考場。