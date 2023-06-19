印度熱浪氣溫直逼45度　3天釀98亡

記者陳怡伶／綜合報道

印度遭遇熱浪來襲，當地北部持續經歷高溫天氣，導致北方邦（Uttar Pradesh）與比哈爾邦（Bihar）氣溫衝上將近45度，連續3天就有98人因為太熱身亡。印度氣象部門也發布警報稱，北方邦部分地區的熱浪狀況將持續到19日。

巴特那地區氣溫直逼45度 24小時內44人身亡

《衛報》、《今日印度》報道，印度的夏季在4至6月份，通常在雨季來臨前，當地會面臨高溫、缺水。受到熱浪影響，北方邦巴利亞地區（Ballia）15至17日共有400人出現中暑症狀送醫，其中54人死亡，造成邦內醫療資源陷入緊張。印度氣象部門提供的數據顯示，巴利亞地區18日最高氣溫達到攝氏43度，較平時高出5度。當地官員表示，病人大多為60歲以上且患有慢性疾病，因高溫感到不適，更造成原本慢性病變本加厲，多數人死因為心臟病、腦中風或腹瀉。北方邦高溫身亡人數也引發當局關注，將召集醫療團隊進行調查。比哈爾邦則幾乎被熱浪壟罩，17日該邦至少有11個地區高溫飆到攝氏44度以上，巴特那地區（Patna）更直逼45度，造成該邦24小時內44人身亡，當地醫院還接到200多名上吐下瀉的病患。因應高溫天氣持續，比哈爾邦政府已宣布，高中以下學校將關閉直至6月24日。官員也呼籲，60歲以上以及患有慢性疾患的民眾應避免在白天外出。印度孟買4月才發生政府舉辦戶外頒獎典禮，導致13人中暑身亡，當時部分地區也因高溫停課1週。

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