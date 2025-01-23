印度父子先後遭同一隻野熊咬死 警方：重回現場收屍時野熊突然竄出

印度一名男子在森林中工作時遭野熊攻擊身亡，他的老父親和警方重回現場想要收屍，不料靠近時同隻野熊又衝了出來，在眾人面前瘋狂撕咬，將他咬到斷氣。

尚卡爾嚇得爬到樹上，但過程中被野熊給拖了下來，並在眾人前瘋狂撕咬，最後他氣絕身亡，而另一名警官亞達夫(Narayan Yadav)也受傷，後來被緊急送醫治療。

事後警方帶著蘇卡拉爾65歲老父親尚卡爾(Shankar Darro)及50多名村民趕往現場找尋屍體，當尚卡爾悲傷走向兒子屍體時，這時野熊突然像發了瘋似的，從樹叢中竄了出來並追趕他。

據《印度時報》等外媒綜合報道，事發於印度坎克爾縣(kanker)一處森林，45歲男子蘇卡拉爾(Suklal Darro)和另一名22歲友人在森林中收集木材，不料突遭野熊攻擊，過程中達羅遭咬死、友人身受重傷。

林務官：這隻熊可能感染了狂犬病

分區林務官表示，「在一般的情況下，熊會避免接近大規模人群，但這個案例是例外。獸醫專家告訴我們，這隻熊可能感染了狂犬病。這是科拉爾森林範圍內首次發生此類事件，在50人面前，熊發動如此暴力的攻擊是罕見的。」

目前森林部門已設置籠子追捕野熊，將透過麻醉及治療改善其健康狀況。

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