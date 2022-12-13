印度版逃學威龍 新紮師姐混入校園3個月破欺凌案

印度一名女警近日喬裝醫科學院學生，費時3個月，成功破獲一宗原本茫無頭緒的校園欺凌案。

《印度時報》(Times of India)周一報道，中部中央邦(Madhya Pradesh)城市印度爾(Indore)的警方，今年7月接獲匿名舉報指，當地一間醫學院發生案情嚴重的高年級生欺凌新生事件。據稱，涉案的高年級生把新生叫到宿舍，強迫他們做一些猥褻行為。

於學生餐廳「打躉」搜集情報

由於警方手頭沒有其他線索，調查沒太大進展。3個月前，24歲新紮師姐莎莉妮(Shalini Chouhan)到警局報到，即被指派加入專案小組。她喬裝成護理系學生混入校園，每天背著厚重的書包前往學生餐廳，與人交談、蒐集情報。為免別人起疑，她必須不時離開餐廳、假裝上課，一個多小時之後，又回去喝奶茶，跟人聊天。

首項任務立功

莎莉妮的父親也是警察，這是她加入警界後的第一個任務。她以開朗性格與甜美笑容，在校園裡交到許多朋友，包括學生餐廳的員工。經過3個月努力，終於搜集到必要證據，拘捕11名高年級學生。