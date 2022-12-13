印度版逃學威龍 新紮師姐混入校園3個月破欺凌案

印度一名女警近日喬裝醫科學院學生，費時3個月，成功破獲一宗原本茫無頭緒的校園欺凌案。
《印度時報》(Times of India)周一報道，中部中央邦(Madhya Pradesh)城市印度爾(Indore)的警方，今年7月接獲匿名舉報指，當地一間醫學院發生案情嚴重的高年級生欺凌新生事件。據稱，涉案的高年級生把新生叫到宿舍，強迫他們做一些猥褻行為。
於學生餐廳「打躉」搜集情報
由於警方手頭沒有其他線索，調查沒太大進展。3個月前，24歲新紮師姐莎莉妮(Shalini Chouhan)到警局報到，即被指派加入專案小組。她喬裝成護理系學生混入校園，每天背著厚重的書包前往學生餐廳，與人交談、蒐集情報。為免別人起疑，她必須不時離開餐廳、假裝上課，一個多小時之後，又回去喝奶茶，跟人聊天。
首項任務立功
莎莉妮的父親也是警察，這是她加入警界後的第一個任務。她以開朗性格與甜美笑容，在校園裡交到許多朋友，包括學生餐廳的員工。經過3個月努力，終於搜集到必要證據，拘捕11名高年級學生。
臥底調查難度高
莎莉妮根據長官給她的一份觀察名單，每天在校園待上5、6個小時，藉著與人交談，慢慢理出頭緒。報道指，她的笑容讓調查對象放下了戒心，完全沒有人懷疑她是警察。
涉案學生「具侵略性」
莎莉妮表示，這項調查工作不容易，因為她是商科畢業，沒有醫學專業知識，此外，很多時候她必須使用假名，還要假裝知道班上發生甚麼事。她說，雖然該11名高年級生不會在餐廳欺凌新生，但他們「具侵略性的性格」，已在餐廳表露無遺。
年輕男警也混入校園
報道引述莎莉妮的長官說，警局原本派遣便衣警察前去學校調查，但因與學生格格不入，難以獲得信任，有時更會被認出，因此決定用有學生氣息的莎莉妮去當臥底。此外，也派遣年輕男警進校園，把聽到的消息傳給莎莉妮，讓她做進一步確認及查證。